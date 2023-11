Reklama

W 4. odcinku programu "Rolnik szuka żony 5" dziewczyny przyjechały do rolników, aby sprawdzić, czy wieś to miejsce, które im odpowiada. Panowie rzetelnie przygotowali się na tę okazję. Stylowe sypialnie, kwiaty, a nawet dmuchane baseny. Dziewczyny mogły poczuć się jak królowe! Jednak to nie będzie trwało wiecznie. Wszak rolnicy chcą mieć pewność, że wybrane przez nich kandydatki nie boją się życia na wsi i obowiązków, które na nie czekają. Z pewnością już niedługo zobaczymy, jak dziewczyny wykonują kolejne zadania zlecone przez uczestników oraz ich bliskich. Jednak jedna z kandydatek już w poprzednim odcinku zapowiedziała, że nie ma zamiaru robić niektórych rzeczy...

Kasia to uczestniczka, która niemal od razu wpadła w oko Krzyśkowi. Rolnik nie ukrywa, że jest jego faworytką. Jednak czy Kasia jest wobec niego szczera? Już w poprzednim odcinku dziewczyna zapowiedziała, że nie ma zamiaru doić krów, ponieważ są od tego specjalne dojarki. Nie umknęło to uwadze widzów. W 4. odcinku Kasia nie wypadła lepiej. Fani programu "Rolnik szuka żony" niemal jednogłośnie twierdzą, że dziewczyna wcale nie jest zainteresowana Krzysztofem i chciała się po prostu pokazać w telewizji.

- Kasia jest mega fałszywa. Sama gada, że nie chce doić krowy, bo są dojarki. A dziś obgaduje inne dziewczyny przed rolnikiem. Słabo! - Dokładnie, pierwsze słowa od razu intrygi i obgadywanie. Okropna jest ta Kaśka - Do tego widać, że to straszna cwaniara. Jej znajomi zapewne zmienią o niej zdanie, a rodzina raczej będzie się wstydzić. Taka Renulka "Azja Express" - To była moja faworytka, ale dzisiaj pokazała prawdziwą twarz - Traktowała tę Jessikę jakby była powietrzem, obgadywała, a on się podśmiewał pod nosem. To wredne dziewuszysko jest - Żałosna laska z perfidnym podejściem. Myśli, że jak obejdzie koleżanki, to zajdzie dalej. 5 minut takich dziewczyn mija wyjątkowo szybko

???? - to tylko kilka z licznych komentarzy, które zostawili oburzeni fani programu.

Wy również uważacie, że Kasia nie zwiąże się na stałe z Krzyśkiem? Jakie są wasze odczucia?

Kasia nie jest szczera wobec Krzyśka?

Widzowie pokochali za to Jessikę.