"Rolnik szuka żony": Fani zachwyceni Joanną i Kamilem! "Za tydzień jednak będzie pierścionek"

Za nami przedostatni odcinek 8. edycji "Rolnik szuka żony", który dostarczył nam ogromu emocji i wzruszeń, a po jego emisji widzowie wybrali już swoją ulubioną parę sezonu - to Joanna i Kamil, którzy w ich ocenie po prostu wygrali tę odsłonę randkowego show! W sieci pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy w kierunku młodego rolnika i jego wybranki.

Niektórzy fani są nawet przekonani, że w finałowym odcinku na palcu Joanny zobaczymy pierścionek zaręczynowy! Skąd takie przypuszczenia? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8" Joanna pokazała, jak wyglądała na ślubie Bogusi i Krzysztofa! Przyszła sama?

"Rolnik szuka żony": Kamil oświadczy się Joannie w finałowym odcinku? Fani są tego pewni!

Kamil to najmłodszy uczestnik 8. edycji "Rolnik szuka żony", jednak według opinii fanów, to właśnie on wykazał się największą wrażliwością i bardzo dojrzałym podejściem do udziału w programie. Z odcinka na odcinek coraz bardziej przekonywaliśmy się, że jego zamiary są naprawdę szczere i chłopak po prostu chce spełnić swoje marzenie o założeniu rodziny. Choć początkowo jego faworytką była Justyna, to jednak szybko okazało się, że to Joanna skradła jego serce. Odkąd Kamil zdecydował się na bliższe poznawanie Asi, stał się jeszcze bardziej promienny i szczęśliwy. To samo możemy zobaczyć również u Joanny!

Screen/ROLNIK SZUKA ŻONY TVP1

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Joanna, wybranka Kamila, zdradziła ile waży! "Strasznie chciałabym..."

W ostatnich odcinkach programu dowiedzieliśmy się, że Joanna i Kamil z 8. edycji "Rolnik szuka żony" są już oficjalnie parą - padły nawet piękne wyznania o miłości, a tuż przed wielkim finałem programu rolnik zaczął nawet mówić o... pierścionku zaręczynowym! Wygląda na to, że gdyby Kamil oświadczył się Joannie, to ta z pewnością by mu nie odmówiła!

- Nie wiem dokładnie co ma w planach jeśli chodzi o oświadczyny, ale na pewno chce się oświadczyć osobie, którą naprawdę pokochał, mam nadzieję, że mi (śmiech) […] Wiem, że mnie kocha i to udowadnia za każdym krokiem - powiedziała Joanna w minionym odcinku "Rolnik szuka żony".

screen/TVP

Fani po ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" są już niemal pewni, że Kamil i Joanna naprawdę są sobie pisani i z pewnością stworzą szczęśliwy i udany związek. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na ten temat, w których niektórzy internauci piszą wprost, że w finałowym odcinku możemy się spodziewać nawet zaręczyn tej pary! Ponadto fani są pod wrażeniem kultury i dojrzałości Kamila i niektóre panie nawet delikatnie zazdroszczą Joannie takiego partnera.

- Wszyscy trzymamy kciuki że za tydzień... jednak będzie pierścionek zaręczynowy... - Kamil świetny chłopak, troskliwy, empatyczny, nieba by dziewczynie uchylił. Asia chyba też wpadła jak śliwka w kompot, w ogóle nie czuć u nich jakiegoś zawstydzenia czy dyskomfortu - jakby się znali lata. Świetne zakończenie, widzę ich na ślubnym kobiercu - Kocham tę parę, widać, że pójdą za sobą jak w ogień Kibicuje im - Lepiej się nie mogli dobrać pod każdym względem Myślę, że już tak zostanie - Zazdro takiego chłopaka! - Fantastyczna mega pozytywna para. Szczęścia życzę - piszą fani.

I co wy na to? Będzie kolejne wesele uczestników 8. edycji "Rolnik szuka żony"? Przypomnijmy, że sakramentalne "tak" jeszcze prze końcem emisji programu powiedzieli sobie Bogusia i Krzysztof! Myślicie, że niedługo takie radosne wieści usłyszymy od Joanny i Kamila? My mocno trzymamy za nich kciuki!