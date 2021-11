"Rolnik szuka żony": Sielanka w relacji Joanny i Kamila! "Jestem zakochany"

Internauci komentują ostrą kłótnię Marleny i Seweryna! W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" wydarzyło się coś, co wstrząsnęło widzami TVP. Podczas wizyty Seweryna w rodzinnym mieście Marleny, doszło między nimi do naprawdę wielkiej awantury. Rolnik i jego kandydatka pokłócili się przed kamerami i nie szczędzili sobie ostrych słów. Padły oskarżenia i wyzwiska, które zszokowały fanów programu "Rolnik szuka żony". Po emisji odcinka w sieci zawrzało! Jak internauci komentują zachowanie Marleny i Seweryna? Kto według nich jest winny rozstania? Zdania na ten temat są podzielone! Internauci krytykują Marlenę i Seweryna Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Marlena i Seweryn stworzą naprawdę szczęśliwy związek. Rolnik zauroczył się piękną kandydatką już na pierwszym spotkaniu. Wszystko wskazywało na to, że od zauroczenia do prawdziwego uczucia dzieli ich tylko jeden krok... Niestety, wszystko zaczęło się psuć w odcinku, w którym Diana powiedziała Sewerynowi, że wie o jego kontaktach z Marleną poza programem. Diana zrezygnowała wówczas z dalszego udziału w show, a rolnik miał żal do Marleny, że powiedziała swojej konkurentce o ich bliskiej relacji. Ostatecznie Marlena i Seweryn doszli jednak do porozumienia i zdecydowali, że chcą być razem. Niestety, w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" okazało się, że po zakończeniu zdjęć w domu Seweryna para przeżyła prawdziwy kryzys. Rolnik i jego kandydatka przyznali, że doszło do kłótni, podczas której rozstali się. Seweryn przed kamerami wyznał, że Marlena miała mu grozić! Z kolei Marlena zarzuciła mu, że bawił się jej uczuciami. Przed kamerami padły wyzwiska i mocne oskarżenia. Jak kłótnię Marleny i Seweryna skomentowali internauci? Kto według nich jest winny tej sytuacji? Zdania są podzielone!...