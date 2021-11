"Rolnik szuka żony 8": Elżbieta pokazała zdjęcie z gwiazdorem disco-polo! 

Elżbieta to uczestniczka 5. edycji programu "Rolnik szuka żony" . Kobieta zgłosiła się do show TVP1, ponieważ miała nadzieję, że znajdzie w nim miłość. Eli wpadł w oko dojrzały i stateczny Jan. Jednak bardzo szybko okazało się, że mężczyzna zainteresowany jest inną kobietą. Po programie Ela zdołała jednak ułożyć sobie życie. Niedawno wzięła ślub z tajemniczym blondynem. Uczestniczka "Rolnika" chętnie chwali się ich wspólnymi zdjęciami w sieci. Na jej Instagramie pojawiły się właśnie nowe zdjęcia Elżbiety z mężem. Zobaczcie sami! Elżbieta z "Rolnik szuka żony" pokazała męża Jak już wspomnieliśmy, Elżbieta nie znalazła miłości w programie "Rolnik szuka żony". Jan wybrał bowiem jej koleżankę, Małgorzatę. Jednak ich związek również nie przetrwał. Co ciekawe, Ela i Małgosia zaprzyjaźniły się i wciąż są ze sobą w kontakcie. To właśnie Małgorzata najbardziej kibicowała swojej przyjaciółce z programu, gdy okazało się, że poznała pewnego mężczyznę... Miłość Eli i jej wybranka wybuchła nagle. Jednak kobieta nie miała wątpliwości, że to ten jedyny. Jakiś czas temu pochwaliła się nawet na Instagramie, że planują ślub. Tak też się stało. Ela jest już mężatką . Uczestniczka "Rolnika" potwierdziła to publikując w sieci zdjęcia ich obrączek. Zobacz także: Elżbieta z "Rolnik szuka żony" zmieniła nazwisko! Kolejna uczestniczka programu znalazła miłość... Elżbieta jest teraz bardzo szczęśliwa. Chętnie chwali się swoim mężem w internecie. Ostatnio pokazała ich wspólne fotki z jesiennego spaceru. Widać, że miłość między nimi kwitnie. Jesienne promienie słońca... ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ - napisała Ela pod zdjęciem. Trzymamy kciuki!...