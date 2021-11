"Rolnik szuka żony" 8: Elżbieta pokazała zdjęcie z wyjazdu z innym kandydatem. Co z Markiem?

Adam z "Rolnik szuka żony" właśnie dołączył do społeczności Instagrama! Dzięki aktywności uczestników w mediach społecznościowych widzowie mogą śledzić, jak przebiegają ich losy po programie. Adamowi niestety nie udało się stworzyć związku z Magdą. Rolniczka podziękowała jemu jak i jego konkurentowi Pawłowi jeszcze przed możliwością programowych rewizyt. Co dziś słychać u Adama? Mężczyzna opublikował właśnie pierwszą Instagramową fotkę i nie pozuje na niej sam! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 7: Krytyka Pawła i... współczucie dla Adama. Powinien jasno powiedzieć Magdzie, co planuje? Adam, kandydat Magdy z "Rolnik szuka żony" na Instagramie W ostatnim odcinku " Rolnik szuka żony " Magda ostatecznie pożegnała swoich wszystkich kandydatów. Stwierdziła, że żaden z wybranych w listach mężczyzn nie sprostał jej oczekiwaniom. Rolniczka postanowiła jeszcze raz przejrzeć swoje zgłoszenia i być może dać szansę komuś jeszcze. Z kolei internauci uważają, że Magda powinna była dać szansę Adamowi. Gdyby mogła go bliżej poznać, zrozumiałaby, że w trakcie programu źle się odczytali. Uważają, że gdyby zamiast o przeprowadzce do miasta, Adam opowiedział o prawdziwych marzeniach, związanych z rodziną, o których mówił w osobnych setkach, to z pewnością jego losy w programie potoczyłyby się inaczej: Jeżeli on tutaj przyjeżdża, bo jasno się określiłam w swojej wizytówce, rozmawiamy a Adam mówi, że może do miasta by się przeniósł i zaczął mieszkać w mieście, praca z ludźmi no to jaka tutaj jest powaga w tym. - skarżyła się Magda w rozmowie z Martą Internauci zauważyli, że Adamowi było szkoda decyzji Magdy i zrozumiał, że źle zrobił, jednak czasu się nie dało cofnąć. Jak uczestnik...