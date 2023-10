Kamila, Elżbieta i Kamil z "Rolnik szuka żony 8", pojawią się gościnnie w innym show TVP 1 - "Jaka to melodia?"! To właśnie Ci rolnicy sprawdzą swoją muzyczną wiedzę w jednym z odcinków. Kamila i Elżbieta przy okazji spotkania postanowiły odnieść się do nieprzychylnych komentarzy w sieci. Co napisały o hejcie, który ich spotyka?

Gwiazdy "Rolnik szuka żony 8" w "Jaka to melodia?"

W show "Jaka to melodia?" regularnie pojawiają się gwiazdy innych produkcji TVP! Teraz czas na rolników z 8. edycji "Rolnik szuka żony". Wszyscy prezentowali się naprawdę elegancko, kto wypadł najlepiej? Zobaczcie zdjęcia!

