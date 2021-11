"Rolnik szuka żony": Elżbieta pokazała, co działo się podczas nagrań programu! 

Natalia z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowy wpis w którym zdradziła kulisy programu Telewizyjnej Jedynki! Co zdradziła była uczestniczka hitu o poszukujących miłości rolnikach? Tuż przed wielkim finałem "Rolnik szuka żony" Natalia napisała, co wydarzyło się, kiedy przyjechała do domu Pawła. Sprawdźcie sami! Natalia zdradza kulisy "Rolnik szuka żony" Już w najbliższą niedzielę, 13 grudnia- wyjątkowo o godzinie 20:15- zostanie wyemitowany ostatni odcinek najnowszej edycji "Rolnik szuka żony". W wielkim finale nie zabraknie m.in. Natalii, byłej kandydatki Pawła. Czy uczestniczka siódmej edycji programu zdradzi wówczas, jak wygląda jej relacja z bratem rolnika? Tego dowiemy się już za kilka dni. Teraz, tuż przed finałowym odcinkiem "Rolnik szuka żony" Natalia opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym zdradziła kulisy jednego z odcinków hitu Telewizyjnej Jedynki. Co ciekawe, sprawa dotyczy... stylizacji Natalii! Konsekwentna Mistrzyni zdjęć w lustrze 😎 środa spódnicowa- spódniocowa środa 🔥 tu akurat sukienka, ale wiecie o co chodzi ma nie być to dres i spodnie. ( W tej sukience wpadłam do Pawła do jego rogatego rancza. Miałam być ubrana inaczej wiecie: "na co wchodzę ja ubrana cała na biało" ale ekipa telewizyjna kazała mi się przebrać, żebym nie wyglądała jak biała plama, więc w popłochu wyciągnęłam tą sukienkę 🤦‍♀️)- napisała na Instagramie. Jak na wpis Natalii zareagowali internauci? - Rewelacyjny look 👌🏻🔥 - 😍Piękna z pani kobieta! - Super Pani wygląda 🧚‍♀️- czytamy w komentarzach. Pamietęcie, look Natalii kiedy przyjechała do Pawła? Spójrzcie na najnowsze zdjęcie byłej kandydatki rolnika i na jej fotkę z programu! Podoba się Wam stylizacja...