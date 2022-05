"Rolnik szuka żony". Elżbieta ogłasza na Instagramie: "Rodzinka mi się powiększyła" Pokazała piękne zdjęcie

Elżbieta z „Rolnik szuka żony” w finale 8. edycji poinformowała o rozstaniu z Markiem. Nie zaskoczyło to widzów, bo już od jakiegoś czasu spekulowali, że para nie jest razem, ale to co zdradziła w finale wywołało niemałe kontrowersje. Rolniczka powiedziała wprost, że Marek okazał się zupełnie innym człowiekiem i podciął jej skrzydła. Niestety to prawda... Marek podciął mi skrzydła, miałam chwilę załamania i to wtedy, gdy emitowano odcinki, gdzie byłam... po prostu szczęśliwa. Ale już jest lepiej kochani. Od tego czasu minęły 2 miesiące, na szczęście miałam wokół ludzi, którzy mnie wspierali i nie pozwolili upaść. - pisała Elżbieta na Instagramie. Podsumowując program dodała też, że było jej naprawdę trudno, ale na szczęście miała wsparcie bliskich i jak się okazuje również fanów programu. Nowe zdjęcie Elżbiety z 8. edycji „Rolnik szuka żony” zaniepokoiło jednak internautów. Co się stało? Fani „Rolnik szuka żony” martwią się o Elżbietę Elżbieta Czabator do programu „Rolnik szuka żony” zgłosiła się, aby znaleźć miłość i udowodnić, że w każdym wieku można być szczęśliwym. Od początku jej faworytem był Marek, który wyraźnie ją oczarował. Tuż przed ogłoszeniem decyzji w rozmowie z Martą Manowską rolniczka zdradziła, że być może wybierze Stanisława, ale ostatecznie zdecydowała się kontynuować relację z Markiem, a po wspólnej randce podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu . Niestety, sielanka nie trwała długo, a mężczyzna - według relacji z finałowego odcinka - miał cenić sobie spokój i głównie oglądał filmiki na TikToku. To nie wszystko. Elżbieta miała usłyszeć też, że powinna zrobić botoks . Tego było dla niej za wiele i choć o wszystkich powodach rozstania...