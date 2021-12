"Rolnik szuka żony": Elżbieta sprzedaje swoją posiadłość! Cena robi wrażenie

Elżbieta i Marek w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" wyglądali jak para zakochanych! Rolniczka odwiedziła swojego wybranka w Gdyni, gdzie mieszka i spędzili tam bardzo romantyczny dzień, a Marek zdecydował się nawet na szczere wyznanie i zdradził, że jest zakochany. Myślę, że się zakochałem. Nawet nie myślę. Ja to wiem! - przyznał Marek. Tymczasem internautów zainteresował fakt, że Marek nie przyjął Elżbiety w swoim domu, ale u przyjaciela, gdzie mieszka po stracie żony. Mężczyzna przedstawił poruszającą historię, ale nie wszyscy wierzą w jego tłumaczenia... Internauci nie są pewni intencji Marka z "Rolnik szuka żony" wobec Elżbiety Marek z "Rolnik szuka żony" od pierwszego spotkania z Elżbietą stał się faworytem rolniczki i nikogo nie zaskoczył fakt, że to właśnie jego wybrała. Podczas rewizyty Elżbieta i Marek doskonale się bawili grając w golfa, spacerując po molo i rozmawiając z przyjaciółmi mężczyzny. To właśnie ten fakt zainteresował internautów, mocno zaskoczonych, że Marek nie przyjął Eli w swoim domu. Kandydat rolniczki szybko wytłumaczył się traumą po stracie żony i wyznał, że nie mógł sam mieszkać w ich domu. Niektórzy nie do końca wierzą w historię Marka, który już wcześniej brał udział w programie "Kuchenne rewolucje", gdzie w 2014 roku wystąpił razem z żoną. W sieci pojawiły się zaskakujące komentarze dotyczące "zagadkowego" Marka: Marek, to naprawdę zagadkowy facet, a zapowiadał się dobrze. Nie mieszka u siebie tylko u przyjaciela, pewnie auto też nie jego, tylko przyjaciela. Moim zdaniem facet nie ma nic On jest nieszczery. Nie zaprosił do swojego domu. Nic z tego nie będzie. Tylko czeka, żeby go zabrała do siebie bo i nie ma nic ,,jest wolnym człowiekiem bez żadnych zobowiązań,"...