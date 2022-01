Czy związek Elżbiety i Marka przetrwał po zakończeniu 8. edycji "Rolnik szuka żony"? Przekonamy się o tym już w najbliższą niedzielę, kiedy to zostanie wyemitowany finałowy odcinek show TVP. Na razie fanom programu pozostają spekulacje i szukanie ewentualnych dowodów rozstania. Pod wpisami rolniczki często pojawiają się sugestie i pytania. Tym razem sama rolniczka zamieściła zdanie, które może zastanawiać. Czyżby ciągle nie znalazła miłości i czekała na tego jedynego? Zobaczcie, co zamieściła. Elżbieta z "Rolnik szuka żony" ciągle szuka miłości? To już w najbliższą niedzielę, 5 grudnia, emocje widzów fitu TVP sięgną zenitu. W wielkim finale 8. edycji "Rolnik szuka żony" dowiemy się, jak rozwijają się związki i znajomości, które oglądaliśmy przez ostatnie tygodnie na ekranie. Wiadomo na pewno, że razem są Bogusia i Krzysztof. Wszyscy spodziewają się, że na dobrej drodze ku wspólnemu szczęściu są również Joanna i Kamil . Najwięcej wątpliwości budzą losy Elżbiety i Marka. Czy para będzie razem również po programie? Zobacz także: "Rolnik szuka żony". Widzowie nie wróżą dobrze związkowi Eli i Marka: "Pół roku nie dadzą rady" Po zwiastunie finału "Rolnik szuka żony", Elżbieta odpowiedziała na komentarz komentarz jednej z internautek sugerujący, że mogła rozstać się z Markiem i szukać szczęścia u boku innego mężczyzny. (...) trzeba przyznać, ze Pani Ela ma mocny charakter twardo stąpająca kobieta po ziemi 😊ale Nasze Świętokrzyskie pięknie zaprezentowała z godnością i oddaniem do regionu za to ja cenię 😊a facet jak autobus za 10 min będzie kolejny 😂- pisała fanka. A Elżbieta odpowiedziała: dokładnie ❤️ Teraz na...