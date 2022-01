Elżbieta z "Rolnik szuka żony" nie przestaje zaskakiwać. Szybko okazało się, że rolniczka jest jedną z najbardziej barwnych postaci w 8. edycji, a w ostatnim odcinku zaskoczyła widzów swoją decyzją, kiedy wybrała Marka. W sieci pojawiają się komentarze, że ta relacja szybko się zakończy , a teraz Elżbieta zdradziła, po co również zgłosiła się do programu. Nie chodziło o miłość? Elżbieta z "Rolnik szuka żony" wyznała, co było powodem zgłoszenia się do programu Elżbieta z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w zbożu i poinformowała, że pochodzi ono ze słynnej już czołówki do programu. Rolniczka zdradziła, że zgłaszając się do programu marzyła właśnie o tym, aby zrobić zdjęcie w życie... Jak szłam do programu to jedną z rzeczy, którą najbardziej chciałam tu zrobić i nie mogłam się doczekać to była ta czołówka w życie 😍. Tam jest tak pięknie! To był także dzień, kiedy mogłam poznać innych rolników, wspaniałych ludzi. Ale to żyto 😍😍, jaki ma cudowny urok! Chyba tylko rolnik może tak się cieszyć na widok żyta! - napisała na Instagramie Elżbieta. Kobieta nie ukrywa, że ma dystans do siebie i już wcześniej żartowała z krytycznych wpisów dotyczących ciężkiej pracy , jaką mieli wykonywać jej kandydaci podczas pobytu w jej gospodarstwie. Teraz zaskoczyła kolejnym wpisem o udziale w programie i podkreśliła, że w "Rolnik szuka żony" poznała wspaniałych ludzi. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Elżbieta wybiera Marka! "Taki facet z moich marzeń. Wizualnie..." Internauci doceniają poczucie humoru rolniczki i piszą wprost, że jest bardzo pozytywną osobą i wulkanem energii: A ja Panią bardzo polubiłam, jest Pani taka szalona 🥰🙈🙈...