"Rolnik szuka żony": Drapieżna stylizacja Elżbiety! Co za figura

Elżbieta z „Rolnik szuka żony” już brała udział w poprzedniej edycji programu! Kobieta zdecydowała się napisać list do Józefa z 7. edycji, ale ostatecznie nie pojawiła się w programie. Co się stało, że nie zdecydowała się spotkać z rolnikiem? Elżbieta z „Rolnik szuka żony” tym razem znajdzie miłość!? Elżbieta z „Rolnik szuka żony” już od pierwszego odcinka zapewnia widzom spore kontrowersje. Najpierw emocje wywołał udział Andrzeja Antoniego , który wcześniej szukał miłości w „Sanatorium miłości” , ale mężczyzna już na początku popełnił gafę i widzowie nie mają wątpliwości, że kobieta nie zaprosi go do swojego gospodarstwa. Faworytem okazał się ostatni kandydat Marek, który jak się okazuje kilka lat temu razem z żoną wziął udział w „Kuchennych rewolucjach” Magdy Gessler. Teraz okazuje się, że Elżbieta również szukała już miłości i to właśnie w programie „Rolnik szuka żony”. Kobieta napisała list do Józefa z 7. edycji „Rolnika”, ale ostatecznie nie zdecydowała się na przyjazd, mimo że mężczyzna od razu zdecydował się na randkę z nią, po tym, co przeczytał w liście: Kiedy zobaczyłam Ciebie i Twój śmiech pomyślałam, że miło byłoby poznać tak radosnego człowieka Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Internauci miażdżą Elżbietę: "Ma ciężki charakter". Czym im podpadła? Józef był tak zauroczony kobietą, że trudno było mu powstrzymać łzy i od razu poinformował, że jest na tak. Nie, bo zaraz się rozpłacze. Na tak, na tak - powiedział rolnik z uśmiechem na twarzy Ostatecznie jednak Elżbieta zrezygnowała z programu, a rolnik po kilku kontrowersjach ze swoimi kandydatami nie wybrał żadnej z nich, a teraz to Elżbieta jako...