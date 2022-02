"Rolnik szuka żony 8": Elżbieta diametralnie zmieniła fryzurę. Grzywka to początek

Po udziale w "Rolnik szuka żony" Elżbieta postanowiła odmienić swoje dotychczasowe życie. W programie nie znalazła miłości, ale zdobyła wielu przyjaciół i... wielbicieli. Na swoim Instagramie, który śledzi ponad 57 tysięcy osób, rolniczka pokazuje, jak wygląda jej codzienność po finale show. Teraz Czabator pochwaliła się zupełnie nową fryzurą!

Elżbieta z "Rolnik szuka żony 8" pokazała nową fryzurę!

Jakiś czas temu Elżbieta z "Rolnik szuka żony" poinformowała fanów, że chce sprzedać swój wielki dom, w którym był kręcony program, a także... otworzyć butik, ponieważ ma mnóstwo fanek, którym podoba się jej styl. Czyżby jednak życiowe zmiany zaczęła od fryzury? Czabator postanowiła zrobić sobie grzywkę i nieco ściąć długie do tej pory blond włosy. Jak teraz wygląda gwiazda "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie poniżej:

Nowa fryzura ❤️Jak wam się podoba ?❤️😘 - zapytała fanów Elżbieta.

Fani są zachwyceni metamorfozą Elżbiety z "Rolnik szuka żony" - pod jej postem pojawiły się same komplementy!

Piękna ❤️❤️❤️cudnie pani wygląda Ślicznie ❤️❤️❤️ największego uroku dodaje jednak uśmiech ! Super! Pani jest bardzo do twarzy w takich bardziej prostych, wyprostowanych włosach

Trudno się nie zgodzić! Według Was to zmiana na plus?

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" jeszcze jakiś czas temu kręciła włosy! Teraz stawia na proste i krótsze.

