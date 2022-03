"Rolnik szuka żony": Elżbieta schudła!? Na nowych zdjęciach wygląda 10 lat młodziej!

Marta Paszkin z " Rolnik szuka żony " opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i z promiennym uśmiechem na twarzy życzyła swoim obserwatorom dobrego dnia. Na zdjęciu największą uwagę zwraca jednak fryzura partnerki Pawła. Wygląda na to, że Marta postanowiła pożegnać grzywkę i wraca do dawnej fryzury. Wygląda lepiej? Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zmieniła fryzurę! Marta i Paweł to jedyna para z siódmej edycji "Rolnik szuka żony", która nie tylko znalazła miłość w programie, ale też nie pozwala o sobie zapomnieć po zakończeniu emisji. Po potwierdzeniu, że nadal są razem zdecydowali się wziąć udział w tanecznym show " Dance dance dance" , co traktowali jako ogromną przygodę, ale i test dla swojego związku, bo mieli okazję, aby spędzać ze sobą niemal 24 godziny na dobę. Już wiadomo, że para planuje wspólną przyszłość, a Marta sama zdradziła w jednym z komentarzy, że być może już niebawem przeprowadzi się do Pawła. Teraz pochwaliła się swoim nowym zdjęciem i zaprezentowała się w innej fryzurze. Okazuje się, że zdecydowała się pożegnać prostą grzywkę. Miłego tygodnia, Kochani🌷 wszystko wskazuje na to, że będzie już ciepło ☀️🌸 - napisała na Instagramie marta Paszkin. Na post z uśmiechniętym zdjęciem swojej partnerki szybko zareagował Paweł, przesyłając mnóstwo serduszek. Nowa fotografia Marty spodobała się również jej fanom, którzy są zachwyceni nowym zdjęciem Marty i komplementują, że wygląda bardzo promiennie: Pięknie wyglądasz Wzajemnie, jak ładnie wyglądasz Sami spójrzcie na nową fryzurę Marty. Trzeba przyznać, że z grzywką zaczesaną na boki wygląda doskonale. Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" nie jest już blondynką!...