"Rolnik szuka żony 8" Kamila komentuje rozstanie z Adamem! "To była dobra decyzja"

Kamila nie ma zbyt wiele szczęścia w programie. Kandydaci zdecydowanie nie spełniali oczekiwań rolniczki, a gdy Kamila zdecydowała się, że chce kontynuować relację z Adamem, ta znajomość także przestała ją uszczęśliwiać. W przedostatnim odcinku Kamila zdecydowała się szczerze wyznać uczestnikowi, że nie chce kontynuować tej znajomości na polu damsko-męskim. Teraz gdy widzowie poznali już tę decyzję, uczestniczka wraca do tego momentu myślami i zaskakująco komentuje! "Z mojej strony zabrakło chemii"

"Rolnik szuka żony" Kamila nie żałuje rozstania z Adamem!

Kamila do końca wierzyła, że jej relacja z Adamem będzie początkiem prawdziwego uczucia. Skoro jednak między tą parą nie zaiskrzyło wcześniej, to wybór Kamili i postawienie na Adama niewiele w tej kwestii zmieniło. Gdy tuż po tym, jak zdecydowała się kontynuować znajomość z Adamem, pojechała do niego do domu, narodziło się między nimi kolejne prawdziwe nieporozumienie. Kolejna randka niewiele w tej kwestii zmieniła i Kamila zdecydowała, że nie chce już kontynuować damsko-męskiej relacji z Adamem i woli by byli jedynie koleżeństwem:

No ja nie czuję nadal zauroczenia, tych iskierek, i jeśli mam być szczera, to nie czuję tego. Czuję wewnętrznie i wiem, ale jest taki strach, żeby to powiedzieć, tak, ale skoro nie czuję zauroczenia i nie widzę tego czegoś, ale widzę, że się męczę - mówiła smutna.

screen/TVP

Jak się okazuje, mimo że od tej decyzji minęło kilka miesięcy, Kamila wcale jej nie żałuje. Z perspektywy czasu uczestniczka uważa, że postąpiła najlepiej, jak tylko mogła, bo kierowała się sercem. Kamila wyjawiła także, że z Adamem wciąż ma kontakt. Rolniczka, chcąc ugasić wszelkie krytyczne komentarze, zaznaczyła, że docenia wspaniały charakter Adama:

Stało się, nasze relacje z Adamem pozostały do tej pory koleżeńskie. Od wyboru minęło kilka miesięcy i po programie utwierdziłam się, iż to była dobra decyzja. Adam to przede wszystkim bardzo dobry i pozytywny człowiek, inteligentny, odnajdujący się w każdej sytuacji, pomagający i wspierający. Niestety od początku z mojej strony zabrakło chemii i tych iskierek. Pamiętajcie proszę, widzicie w programie tylko urywki rozmów. Czas pokazał, że mam odwagę kierować się sercem, a nie budować coś racjonalnie - napisała na swoim Instagramie.

Słowa uczestniczki zaskoczyły fanów. Choć wyjawiła, że z Adamem nic ją nie łączy, zdanie, że przekonała się, iż lepiej budować relacje sercem, a nie rozumem, dało do myślenia fanom. Czy to możliwe, że Kamila znalazła już miłość?