Elżbieta Czabator w 8. edycji "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako twardo stąpająca po ziemi, pewna siebie i dominująca kobieta. Rolniczka zyskała spore grono fanów, które bardzo kibicowało jej związkowi z Markiem, jednak jak wiadomo, ta relacja nie przetrwała zbyt długo - już w finale show dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Elżbietą, która wyjawiła nam wiele ciekawych szczegółów na temat swojego udziału w programie "Rolnik szuka żony". Jak się okazało, emisja show sprawiła, że Elżbieta zaczęła się zmieniać. Dlaczego?

"Rolnik szuka żony": Elżbieta o emisji programu: "Krytycznie na siebie patrzyłam"

Elżbieta Czabator w rozmowie z reporterką Party.pl wyznała, że oglądanie 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" z jej udziałem, nie było dla niej łatwe. Wszystko przez to, że rolniczka patrzyła na siebie bardzo krytycznie. To jednak dało jej też impuls do pewnych zmian w życiu.

- Ja patrząc na siebie w telewizji, po prostu krytycznie na siebie patrzyłam. [...] Dzięki temu może, że zobaczyłam, jak ja wyglądam z drugiej strony ekranu to zmieniłam sposób malowania się na przykład - wyjawiła nam Elżbieta.

To jednak nie wszystko! Elżbieta zauważyła również, że w telewizji rzeczywiście wyglądała na osobę bardzo dominującą. Co zatem postanowiła zmienić w tej kwestii? Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!