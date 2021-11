"Rolnik szuka żony 8": Bogusia i Krzysztof są już po ślubie?! Zaskakujące komentarze fanów!

Ilona i Adrian zamieszkają razem! Partnerka rolnika z ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony" przekazała swoim fanom na Instagramie świetną wiadomość! Okazuje się, że para, która spotyka się już od dziewięciu miesięcy postanowiła podjąć kolejny, bardzo ważny krok. Zakochani myślą o wspólnej przyszłości i chcą razem zamieszkać. Zobaczcie, co zdradziła Ilona! Ilona i Adrian chcą razem zamieszkać Ilona i Adrian poznali się na planie szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Adrian przez cały czas trwania show nie okazywał, która kandydatka skradła jego serce- o tym, że chce spróbować swojego szcześcia u boku Ilony dowiedzieliśmy się dopiero w dniu, kiedy rolnicy musieli podjąć decyzję z kim chcą spotykać się dalej. I chociaż wśród fanów programu "Rolnik szuka żony" pojawiały się głosy, że związek Ilony i Adriana nie przetrwa próby czasu, to zakochani wciąż są razem! Już za kilka miesięcy minie rok od kiedy Ilona i Adrian są parą. Teraz okazuje się, że rolnik i jego partnerka podjęli ważną decyzję w sprawie wspólnego mieszkania! W miniony weekend Ilona odpowiadała na pytania fanów. Jeden z internautów zapytał wprost, czy zakochani chcą razem mieszkać. Co odpisała? Macie w planach zamieszkać razem?- zapytał fan. A mamy. Ale nic więcej nie zdradzę-odpowiedziała tajemniczo Ilona. Czy to oznacza, że Ilona na stałe przeprowadzi się do Adriana? A może wkrótce usłyszymy również o ślubie jednej z najsympatyczniejszych par programu "Rolnik szuka żony"? Tego im życzymy! Kibicowaliście Ilonie i Adrianowi w programie "Rolnik szuka żony"? Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" opublikowała zaskakujące zdjęcie. Internauci pytają "czy buduje dom?"...