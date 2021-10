"Rolnik szuka żony 8": Krzysztof zauroczony jedną z kandydatek! "Coś tu zaiskrzyło"

Internauci ostro skrytykowali zachowanie Magdy i Agnieszki z "Rolnik szuka żony"! Za co dostało się kandydatkom Dawida? W sieci pojawiło się sporo bardzo krytycznych komentarzy! Widzowie są zniesmaczeni tym, co zobaczyli w ostatnim odcinku programu o poszukujących miłości rolnikach. Spójrzcie tylko na te wpisy! Internauci ocenili zachowanie kandydatek Dawida Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. W ostatniej odsłonie hitu Telewizyjnej Jedynki widzowie mogli zobaczyć jak kandydaci i kandydatki Magdaleny, Macieja, Pawła, Józefa oraz Dawida radzą sobie z obowiązkami na gospodarstwie. Niestety, w ostatnim odcinku doszło również do nieporozumień między kandydatkami Dawida- Agnieszka i Magda miały żal do Martyny i rolnika o to, że wieczorem zbyt długo rozmawiali sam na sam. Godzinę czuwałyśmy z Magdą, ale później poszłyśmy spać, więc to było dużo dłużej- oceniła Agnieszka. (...) Wczoraj po wyjeździe kamer na początku było miło, a później tak właśnie między Martynką a Dawidem zawiązywały się jakieś pakty, gdzie my z Magdą czułyśmy się takie odtrącone- wspominała przed kamerami. W związku z tą sytuacją Magda i Agnieszka niezbyt chętnie chciały pomagać Dawidowi w obowiązkach na gospodarstwie. Agnieszka i Magda dały odczuć Martynie rolnikowi, że są wściekłe, a to nie spodobało się widzom! Po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" w sieci zawrzało! - Martynka jest moja faworytka jeśli chodzi o wybór Dawida. Dwie pozostałe panie to niestety, rozkapryszone księżniczki, które same do końca nie wiedza czego chcą, powinny się spakować. Ta bajka już się skończyła - Tragiczne te laski... chlop z jedna chwile sobie pogadal sam na sam a te foch i spina 😂 A potem sie dziwia, ze faceta znalezc nie moga. - Powiem tak nie ma co hejtować bo to...