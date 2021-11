"Rolnik szuka żony" 8: Kiedy finał 8. edycji hitu TVP. Znamy datę

Co się wydarzy w wielkim finale programu "Rolnik szuka żony"? Czy Marta i Paweł ogłoszą, że są razem? Jak potoczyły się losy Macieja i Ilony oraz czy Magdalena wciąż jest szczęśliwa u boku Jakuba? Już w najbliższą niedzielę poznamy odpowiedzi na wszystkie pytania! Teraz spójrzcie na gorący zwiastun ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony"! Finał "Rolnik szuka żony 7" Finał siódmej edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka dni zakończy się najnowsza odsłona uwielbianego przez widzów programu. W siódmej edycji swojego szczęścia szukali: Magdalena, Maciej, Dawid, Paweł oraz Józef. Jak już wiemy, Paweł wybrał Martę, Maciej Ilonę, a pozostali uczestnicy nie związali się z nikim ze swoich kandydatów - Magdalena odezwała się do Jakuba, który wysłał do niej list, ale nie mógł pojawić się na wcześniejszych nagraniach programu. W przedostatnim odcinku Magdalena i jej nowy partner nie szczędzili sobie czułości, a rolniczka przyznała, że to może być ten jedyny. Teraz, w niedzielę 13 grudnia, widzowie dowiedzą się, które związki przetrwały próbę czasu. Uwaga! Wielki Finał już w niedzielę WYJĄTKOWO o 20:15 Nie przegapcie! I powiedzicie znajomym :)- czytamy w zapowiedzi na Instagramie. W wielkim finale pojawili się wszyscy kandydaci Magdaleny, kandydatki Pawła, Apolonia- kandydatka Józefa oraz Magda i Agnieszka- kandydatki Dawida! Czy w programie zobaczymy również Martynę? Zobaczcie gorący zwiastun wielkiego finału "Rolnik szuka żony"! Będziecie oglądać? My z pewnością! Zobacz także: Rolnik szuka żony 7: Marta pokazała nowe zdjęcie z randki z Pawłem? Zdradza go jeden szczegół Zwiastun finału "Rolnik szuka żony"....