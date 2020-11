"Rolnik szuka żony". Nowy dom Ani i Grześka Bardowskich jest ogromny! Spójrzcie tylko na te wnętrza! 

Jak będzie wyglądać nowy dom Ani i Grześka Bardowskich z "Rolnik szuka żony"? Czy para, która poznała się w drugiej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach wkrótce zakończy budowę swojego nowego gniazka? Ania i Grzesiek chętnie publikują filmy, na którym pokazują, jak aktualnie wygląda ich posiadłość. Spójrzcie sami!

Dom Ani i Grześka Bardowskich

Na początku tego roku Ania i Grzesiek Bardowscy zdradzili swoim fanom, że wkrótce rozpoczną budowę nowego domu. Para, która od początku swojego związku mieszkała razem z rodzicami rolnika, postanowiła wybudować własne gniazdko. Ania i Grzesiek Bardowscy w jednym z filmów na youtube.com zdradzili, jaki projekt domu wybrali.

- Ten projekt jest mega prosty, a zarazem piękny - przyznała Ania.

- Czyli tak według mnie, prosta budowa, nieskomplikowana. Natomiast jeżeli chodzi o wyposażenie, takie gadżeciarskie podejście to dla mnie musi być nowocześnie - dodał Grzesiek.

Prace na działce rozpoczęły się zaledwie kilka miesięcy temu, a dziś ich nowy dom ma już dach! Ostatnio Ania i Grzesiek zdradzili, jak ma wyglądać ich sypialnia, garderoba i pokój syna. Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Przypominamy, że dom pary ma 200 m2!

Ania i Grzesiek Bardowscy wiosną tego roku pokazali projekt nowego domu. Wydawał się ogromny! I nic dziwnego, ponieważ właśnie taki miał być!

Po kilku miesiącach prac na budowie ich nowy dom prezentuje się tak:

Gniazdko pary z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" ma 200 m2. Ostatnio Grzesiek pokazał, gdzie będzie ich sypialnia. Zdecydowali się umieścić ją na poddaszu. Jednak to nie miejsce wypoczynku będzie jego ulubionym pomieszczeniem w domu tylko... spiżarnia!

A tutaj gdzie jest tatuś, będzie nasza spiżarnia i będziemy tutaj trzymać pyszne smakołyki - powiedziała Ania.

Jasiu, to będzie nasz ulubione miejsce w domu! Spiżarnia! - dodał Grzegorz w jednym z opublikowanych na kanale wideo

Obok sypialni pojawi się również spora garderoba. Takie pomieszczenie na ubrania rodem z amerykańskich filmów to marzenie wielu kobiet! W przypadku Ani z "Rolnik szuka żony" już niedługo się spełni!

Oczywiście nie zabraknie również pokoi dla Jasia oraz Liwii. Starszy synek pary już nie może doczekać się swojego nowego miejsca zabaw, a to zostanie umieszczone na piętrze. Czy będzie miał pokój obok siostry? Jak na razie w domu Bardowskich są tylko ściany ale wszystko idzie zgodnie z planem. Ania już jakiś czas temu zdradziła, że dążą do tego, aby dom na zimę był w stanie surowym zamkniętym. Wszystko się udało! Jesteśmy pewni, że czas zleci tak szybko, że lada chwila będą mogli się do niego wprowadzać! Kto wie, może święta wielkanocne uda im się już spędzić w nowym lokum?

Podoba się Wam nowy dom Ani i Grześka?

Spójrzcie tylko te okna w dachu!