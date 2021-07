Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała salon i pokoje dzieci w nowym domu! Jak z pałacu

Budowa domu Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" idzie jak burza. Na kanale Youtube Ani właśnie pojawił się nowy filmik, na którym możemy zobaczyć kolejne ujęcia z ich nowego gniazdka. Wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem. Co więcej, Ania Bardowska w swoim najnowszym wideo pokazała projekty salonu, kuchni oraz pokoi dzieci. To będzie prawdziwy pałac. Zobaczcie sami!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowym domem

Ania i Grzegorz Bardowscy to jedno z najpopularniejszych małżeństw, którego miłość zrodziła się dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Choć od ich udziału w show TVP1 minęło już kilka lat, to jednak para w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością. Małżeństwo jest aktywne zarówno na Instagramie, jak i na Youtubie, dzięki czemu internauci na bieżąco wiedzą, co słychać u pary.

W ubiegłym roku Ania i Grzegorz Bardowscy rozpoczęli budowę nowego domu. Ten temat cieszy się ogromną popularnością wśród ich fanów, którzy chętnie podglądają kolejne efekty prac na budowie, dzięki relacjom na InstaStories czy nowych filmikach na kanale Youtube Ani. Gwiazdy "Rolnik szuka żony" co pewien czas zdają kolejne relacje z tego przedsięwzięcia i jak się właśnie okazało, ekipa budowlana jest już na etapie montowania ogrzewania podłogowego. Ania i Grzegorz w najnowszym filmiku wyglądali na bardzo szczęśliwych i podekscytowanych.

Jedziemy na budowę - tam w końcu się dzieje! Panowie hydraulicy działają już od wczoraj, więc już będą widoczne pierwsze efekty - powiedziała Ania Bardowska.

Faktycznie, nowy dom Ani i Grzegorza już robi wrażenie, ale gdy będzie w pełni wykończony, to śmiało będzie można przyznać, że to prawdziwy pałac! Gwiazda "Rolnik szuka żony" w swoim najnowszym filmiku pokazała również projekty salonu, kuchni i pokoi dzieci. Te wnętrza robią wrażenie!

Screen/Youtube Ania Bardowska

Wygląda na to, że Ania i Grzegorz postawili na bardzo nowoczesny styl, w którym dominują odcienie bieli, szarości i brązu. W domu na pewno nie zabraknie przestrzeni - w końcu ich gniazdko ma ponad 220 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej! Jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem i oczywiście trzymamy kciuki, aby prace na budowie dalej szły w tak dobrym tempie. Zobaczcie najnowszy filmik Ani, aby poznać więcej szczegółów i zobaczyć projekty pokoi ich pociech oraz kuchni!