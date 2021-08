"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pochwaliła się radosną nowiną! Posypały się gratulacje

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" mają ogromne powody do świętowania! Co wydarzyło się u najsłynniejszej rolniczej rodzinie w Polsce?

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" ostatnio mają sporo obowiązków na głowie. Sezon zbiorów i intensywnej pracy na gospodarstwie, budowa nowego domu, opieka nad dwójką wspaniałych i energicznych dzieci... Jednak dla tego pracowitego i zgranego małżeństwa to za mało! Właśnie dowiedzieliśmy się o ich kolejnym sukcesie - i to na skalę międzynarodową. Gratulacji od fanów nie ma końca! Co takiego zrobili Ania i Grzegorz? Musicie to zobaczyć!

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" odnieśli międzynarodowy sukces

Ania i Grzegorz Bardowscy to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par wszystkich edycji programu "Rolnik szuka żony". Udział w randkowym show TVP1, dał im przepustkę do medialnej kariery, bo para świetnie sobie radzi właśnie w mediach społecznościowych, na których zgromadzili grono fanów. Internauci dzięki temu na bieżąco mogą śledzić, co słychać u tej dwójki i ich dzieci. Ostatnio para, pomimo wielu obowiązków na gospodarstwie, wybrała się za granicę. Jednak powód był naprawdę istotny, bo jak się okazało, Ania i Grzegorz Bardowscy zostali zwycięzcami prestiżowego rolniczego konkursu!

Dzięki Wam wracamy do Polski z pucharem🏆. Mamy pierwsze miejsce w @engelbert_strauss Cup. Dziękujemy i czekamy na nowe wyzwania❤️ - napisała Ania Bardowska.

Para przywiozła do Polski piękny puchar, który zapewne będzie stał na honorowym miejscu w ich domu. Co w takim razie zrobili Ania i Grzegorz? Jak się okazało, jest to coś niezwykłego! Małżeństwo, które poznało się na planie programu "Rolnik szuka żony", wzięło udział w konkursie niemieckiego producenta odzieży roboczej, który rzucił wyzwanie 6 rolnikom z różnych krajów Europy, by w jak najbardziej kreatywny sposób na swoim kawałku ziemi, przedstawili nowe logo jego firmy. Patrząc na dzieło Bardowskich uważamy, że pierwsze miejsce należało im się w stu procentach! Zobaczcie sami!

Oczywiście Internauci nie przestają składać gratulacji Ani i Grzegorzowi! Wszyscy przyznają, że od samego początku byli pewni, że ich projekt zwycięży w konkursie.

- gratulacje😍😍😍😍😍😍 zasłużyliście❤️❤️❤️ - Gratulacje❤️👏 wiedziałam że wygracie ❤️ - To zwycięstwo było z góry przesądzone👏🙂 - Gratulacje, jesteśmy mega dumni !!! - Gratulacje!!!❤️❤️❤️ - piszą fani.

My również jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i dołączamy się do gratulacji! To prawdziwe arcydzieło, na które można patrzeć bez końca!