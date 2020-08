Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" chce napisać książkę na bardzo poważny temat! Będzie hit?

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" na swoim InstaStory opowiedziała o swoim najnowszym pomyśle! Wczoraj młoda mama gościła w "Pytaniu na śniadanie", a w drodze do domu zaczęła rozmawiać z Grzegorzem na temat... napisania książki. O czym chce pisać Ania? Sprawdźcie szczegóły!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" chce napisać książkę! Szykuje się sprzedażowy hit?

Ania Bardowska w programie "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako cicha, skromna i nieśmiała osoba. Teraz po upływie lat widać, że żona Grzegorza Bardowskiego zdecydowanie nabrała pewności siebie. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, prowadzi kanał Youtube i każdy fan show TVP na pewno zauważył, że Ania jest zdecydowanie bardziej śmiała. Ale jak przyznała sama żona rolnika, to była naprawdę długa droga i ciężka praca, aby pokonać w sobie pewne bariery.

Ania wpadła na pomysł, że jej historia może pomóc innym osobom, które również zmagają się z dużą nieśmiałością, a jak wiadomo to w niektórych sferach może bardzo utrudniać życie. Podczas powrotu do domu ze studia "Pytania na śniadanie", Ania zaczęła rozmawiać na ten temat z Grzegorzem. Potem zwróciła się do swoich fanów, czy powinna odważyć się napisać książkę, która pomogłaby innym pokonywać bariery nieśmiałości.

Mówię Grześkowi, że jak dla mnie, to w ciągu mojego życia, jeszcze chwilę i będę miała 30 lat, pokonałam mega ogromną drogę i też ciężką pracę związaną z pokonywaniem nieśmiałości. I mówię do Grześka, że tych różnych aspektów jest tak dużo, że ja mogłabym napisać książkę, która być może pomogłaby wielu osobom, ponieważ - nie wiem, może jestem w błędzie – ale sama nie raz szukałam jakichś inspiracji co zrobić, naprawdę tu kilka rozdziałów mogłabym na swoim przykładzie... - powiedziała Ania Bardowska na swoim InstaStory.

Wygląda więc na to, że Ania chciałaby napisać poradnik, gdzie na swoim przykładzie opisałaby, jak walczyć z nieśmiałością. W dalszej części InstaStory okazało się również, że Ania w dzieciństwie przeżyła traumę związaną ze szkołą. Jedna z nauczycielek sprawiła, że żona Grzegorza Bardowskiego zamknęła się w sobie na kilka lat. Ania nie wyjawiła jednak co dokładnie się wtedy wydarzyło.

A Wy co myślicie o tym pomyśle? Skusilibyście się na książkę Ani Bardowskiej? Coś czujemy, że byłby to sprzedażowy hit!

Ania już myśli o kolejnym projekcie, który chciałaby zrealizować! Tym razem chciałaby napisać książkę.