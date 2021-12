"Rolnik szuka żony: Roksana i Stanisław dalej mają ze sobą kontakt? 

W niedzielę o 21.15 kolejne emocje i niespodziewane wybory w programie " Rolnik szuka żony ". W sieci pojawił się zwiastun ósmego odcinka popularnego programu TVP1 i wygląda na to, że z programem pożegnają się kolejne osoby! U Pawła zapadną poważne decyzje i wygląda na to, że rolnik ostatecznie zdecydował się pożegnać pozostałe kandydatki i tylko Marta zostanie na jego gospodarstwie. Agnieszka szczerze wyznała, że nie przyszło mu to łatwo! Z kolei Maciej zabierze na randkę Monikę i widać, że na tym spotkaniu będzie się działo! Z kolei u Józefa atmosfera robi się coraz cięższa. Wygląda na to, że żarty rolnika i jego zachowanie coraz mniej podobają się Grażynie. Co jeszcze wydarzy się w 8. odcinku "Rolnik szuka żony"? Poważne decyzje zapadną też u Magdaleny. Rolniczka wybierze się na randkę z Adamem i po raz pierwszy zobaczymy tam szczerą rozmowę dotyczącą przyszłości. Co więcej w zwiastunie pojawił się też charakterystyczny samochód produkcji, a rolniczka obejmuje jednego ze swoich kandydatów i zdecydowanie wygląda to, jak scena pożegnania. Czyżby Paweł opuścił program? W końcu to Adam spogląda na parę zza zasłony. W niedzielnym odcinku będzie się działo! Cały zwiastun 8. odcinka "Rolnik szuka żony" obejrzycie tutaj! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Paweł i Marta są razem? Internauci piszą o kolejnych dowodach Na romantyczną randkę w 8. odcinku "Rolnik szuka żony" wybrali się Magdalena i Adam. Niestety podczas randki Martyny i Dawida najwyraźniej coś poszło nie tak! Czy kobieta opuści gospodarstwo rolnika?