"Rolnik szuka żony": Stanisław wspomina o ślubie z nową partnerką! Fani: "Cel osiągniety"

Adam z "Rolnik szuka żony" podziękował widzom za wsparcie i podsumował swoją przygodę z programem. Wspomina też o hejcie i otwarcie staje w obronie Kamili. Komentarz uczestnika hitu Telewizji Polskiej mocno zaskoczył internautów. Nie uwierzycie, co napisał Adam na temat charakteru Kamili... Adam z "Rolnik szuka żony" 8 staje w obronie Kamili! W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" po zakończeniu rewizyty Kamila poinformowała Adama, że nie decyduje się na kolejny etap i rezygnuje ze wspólnej randki. Mężczyzna przyjął to bardzo spokojnie i szczerze przyznał, że już sam wybór rolniczki mocno go zaskoczył i on sam też nie decyduje się na randkę, bo między nimi nie ma chemii. Teraz Adam z "Rolnik szuka żony" opublikował wspólne zdjęcie z Kamilą i oficjalnie podziękował za wsparcie i miłe słowa, które otrzymał: Hej, chciałbym wszystkim podziękować i nie tylko tym których mam przy sobie, ale i tym którzy znają mnie tylko z programu. To była niezwykła historia i będę ja wspominał wspaniale. Wyciągnąłem rękę w poszukiwaniu miłości i teraz wierzę tym bardziej, że ją znajdę ❤❤❤😊 Adam dodał też, że zarówno Kamila, jak i pozostali kandydaci, których wybrała, to świetna ekipa i prosi, by powstrzymać się od tak ostrej krytyki: Kamila, Janek i Tomek są wspaniałymi ludźmi. I jeżeli ktoś z nas nie przypadł komuś do gustu to nie znaczy, że powinien być tak hejtowany. Pamiętajcie aby respektować swoje cechy i innych, czy to wady, czy zalety. Dobro wraca !!! 😊 pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję 😘😘😘 Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Widzowie zastanawiają się, gdzie zniknął Stanisław i swatają go... z Kamilą! Tymczasem internauci piszą wprost, że Adam powinien się cieszyć, że Kamila go nie...