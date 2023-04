"Rolnik szuka żony": Adrianna i Michał chcą złamać tradycję dotyczącą ślubu. Kiedy odbędzie się ceremonia?

Adrianna z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że wielki dzień zbliża się wielkimi krokami i już niebawem razem z Michałem powiedzą sobie sakramentalne "Tak". Uczestniczka właśnie pokazała jedną z dekoracji i zdradziła, że wkrótce będą mogli przedstawiać się jako Państwo Tyszka. Wyjątkowa i symboliczna dekoracja! Adrianna z "Rolnik szuka żony" przygotowuje dekoracje na ślub z Michałem! Adrianna i Michał są jedną z trzech par, które już w tym roku wezmą ślub. Para znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony" i mimo młodego wieku dość szybko podjęli decyzję, aby tworzyć wspólną przyszłość. Adrianna i Michał z "Rolnika" przygotowują się do ślubu i wygląda na to, że prace są naprawdę zaawansowane, a to oznacza, że ten wyjątkowy dzień już wkrótce. Narzeczona rolnika zdecydowała się na ślubie podkreślić jeden ważny szczegół i wybrała piękną, ale i zaskakującą dekorację na tort: Spójrzcie tylko jaki mamy piękny topper na nasz tort weselny! Uwielbiam takie małe szczegóły - napisała Ada. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila niczym gwiazda "Tańca z Gwiazdami". Fani "Dałaś czadu"! Adrianna i Michał to obok Joanny i Kamila jedna z ulubionych par, które błyskawicznie zdobyły sympatię widzów i udowodniły, że mimo młodego wieku można poważnie myśleć o przyszłości. Adrianna dla Michała przeniosła się z Łodzi na Podlasie, a rolnik jakiś czas temu zdradził, jak jego narzeczona radzi sobie w gospodarstwie. Zajmuje się domem, mama też zaczyna ją wprowadzać w tajniki prowadzenia ogrodu, światełka też ostatnio rozwieszała bo dom co roku dekorujemy. A tak poza domem pomaga jedynie na gospodarstwie doić krowy i to ona sama chciała, ja jej do niczego nie zmuszałem- zdradził Michał w rozmowie z...