Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" wraz z mężem i dziećmi wybrała się na krótkie wakacje. Ulubienica widzów TVP pokazała luksusowy apartament, w którym zamieszkali. W kuchni znalazła kolejne inspiracje do nowego domu! "Rolnik szuka żony": Anna i Grzegorz Bardowscy na luksusowych wakacjach Anna i Grzegorz Bardowscy z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu zdecydowali się wybudować wymarzony dom. Rolnicy na bieżąco dzielą się postępami w remoncie. Niedawno Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała pokoje dzieci i zachwyciła pomysłami na dziecięce wnętrza. Internautom nie wszystko, co pokazała jednak przypadło do gustu, a już w szczególności kuchnia w nowym domu Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" . Gdy wydawało się, że małżonkowie są już bliscy przeprowadzki, ci zaskoczyli obserwatorów niespodziewanymi wakacjami, które przerwały remont. Udało się, zaczynamy mini urlop - poinformowała Anna Bardowska. Rodzina Bardowskich wybrała się nad jezioro Czorsztyńskie, gdzie wynajęli luksusowy apartament. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdecydowała się oprowadzić fanów po rezydencji i pokazać, jakie czekają na nich atrakcje. Do dyspozycji Ani, Grzegorza oraz dzieci są ogromne sypialnie, salon z widokiem na ogród oraz jezioro, drewniana kuchnia oraz jacuzzi. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała pokój syna w nowym domu! Jest luksusowo Mimo urlopu Anna i Grzegorz Bardowscy myślami wciąż są w swoim wymarzonym domu. Luksusowy apartament okazał się inspiracją do zakupu nowej zastawy stołowej. Bardzo mi się podoba zastawa, która tutaj jest. Oczywiście ja sroczka, jak coś mi wpadnie w oko...