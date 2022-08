"Rolnik szuka żony 9": Oto wszyscy rolnicy, którzy pojawią się w nowej edycji!

Mateusz zdecydował się szukać miłości w 9. edycji "Rolnik szuka żony". 27-latek odpowiedział na kilka pytań i zdradził, jakie cechy wspólne chciałby mieć ze swoją partnerką, co wprowadza go w dobry nastrój i jak wyobraża sobie idealny dzień ze swoją drugą połówką. Nowa edycja "Rolnik szuka żony" już we wrześniu. Czy Mateusz otrzyma wystarczającą ilość listów, aby znaleźć się wśród uczestników programu? Poznajcie go bliżej! Mateusz z "Rolnik szuka żony 9" szerze o miłości i wymarzonej partnerce W zerowym odcinku 9. edycji hitu Telewizji Polskiej poznaliśmy wszystkich kandydatów na uczestników "Rolnik szuka żony 9". Piątka uczestników, którzy otrzymają najwięcej listów pojawi się w programie. Wśród kandydatów jest Mateusz! 27-latek zajmuje się hodowlą kóz i nie ukrywa, że jego marzeniem jest znalezienie swojej drugiej połówki i założenie rodziny: Dla mnie najważniejsze to jest założenie rodziny, mieć dzieci, kiedy można to spędzać czas razem. Zobaczcie, jak Mateusz odpowiedział na nasze pytania! Moja wymarzona randka to: Moja wymarzona randka, to taka, gdzie mogę ze swoją dziewczyną ubrać się elegancko i zjeść romantyczną kolacje poza domem. Jeśli chodzi o porę dnia to zapewne bym wybrał jeden z ładniejszych wieczorów czerwca, kiedy jest pełnia księżyca i niebo pełne rozświetlonych gwiazd. Natomiast, co do miejsca to wymarzonym miejscem był by pomost nad jeziorem a w tle grająca muzyka Ellie Goulding - "Love me Like You Do", do której można zatańczyć. Mój idealny dzień z partnerem/partnerką to: Co do idealnego dnia z partnerką to jeżeli chodzi o poranek to zapewne byśmy zaczęli od kubka gorącej kawy (o ile...