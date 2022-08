"Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz w modnej sukience. W Sinsay znajdziecie podobną za 30 zł! 

Małgosia Borysewicz z " Rolnik szuka żony " po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją. Rolniczka uwielbia kobiece zestawy z sukienkami w roli głównej, a na specjalne okazje wybiera najczęściej długie, eleganckie kreacje. Tak było też tym razem! Małgosia Borysewicz założyła długa suknię w zielonym kolorze. Zobaczcie, jak się prezentowała i gdzie można znaleźć podobną! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w weselnej sukience! Małgosia Borysewicz pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z wesela, na które razem z mężem zostali zaproszeni. To już ostatnia tego typu uroczystość pary w tym sezonie. Rolniczka zdradziła, że było to wesele jej sąsiadki i bawiła się na nim doskonale: Wesele sąsiadki to rzadka sprawa w naszej miejscowości, ale tak się akurat składa,że u nas będzie rok po roku😌Było super (...) Tym sposobem zakończyliśmy sezon imprezek😁tanecznych. Pabeł i Sosia- tatuś i mamuńcia😃 - napisała Małgorzata Borysewicz na Instagramie. Tymczasem Internauci zwracają uwagę przede wszystkim na stylizację rolniczki. Pod zdjęciem Małgosi i Pawła pojawiło się mnóstwo komplementów. Obserwatorki gwiazdy programu "Rolnik szuka żony" są pod wrażaniem jej nowej fryzury i uważają, że wyjątkowo korzystnie wygląda w zieleni: Piękni, młodzi i zakochani - wyglądacie szałowo! 👌A kolor sukienki i fryzurka bardzo pasują Sosi 🤣 Jesteście cudowni Ślicznie wyglądacie. Urocza sukienka bardzo twarzowa 🥰🥰 Piękna z Was para :) Sami spójrzcie na zdjęcie weselnej kreacji Małgosi Borysewicz! Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" wręczyła mężowi kopertę i... niemal doprowadziła go do łez! Zobaczcie Wyświetl...