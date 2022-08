"Rolnik szuka żony": Kamila stosuje post przerywany: "Ja się po tym czuje dobrze"

U Kamili z "Rolnik szuka żony" nie brakuje emocji. Rolniczka na kolejnej randce powróciła do konfliktowej sytuacji, przez którą niedawno popłakała się przed kamerami. Już raz musiała zmierzyć się z krytyką, kiedy randka z Adamem zamieniła się wywlekanie swoich żali. Tym razem postanowiła wyjaśnić sobie wszystko z Jankiem, a rozmowa wymknęła się spod kontroli: Jedna błaha sytuacja i są trzy różne wersje i ja czuje się idiotycznie w tej chwili - mówiła Kamila przed kamerami W tym odcinku odesłała jednego z kandydatów do domu, a innemu dała do zrozumienia, że jest jej numerem jeden. Zobaczcie, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Najpiękniejsza rolniczka chce być jeszcze piękniejsza! Co sobie poprawiła Kamila? "Rolnik szuka żony": Kamila ma faworyta ale ostrzega: "Musicie się zacząć wychylać" Kamila z "Rolnik szuka żony" już w pilotażowym odcinku została okrzyknięta najpiękniejszą rolniczką wszystkich edycji . Pobiła także rekord nadesłanych listów, otrzymując ich aż 500 . Ostatecznie na swoje gospodarstwo zaprosiła Janka, Adama i Tomasza. Niedawno ogromne emocje wzbudziły łzy Kamili , która popłakała się swoich kandydatów. Zarzuciła im, że nie starali się o nią a naciskali na spotkania, nie wykazując jednak żadnej inicjatywy. Wygląda jednak na to, że wśród panów Kamila z "Rolnik szuka żony" ma jednak swojego faworyta, chociaż na początku nie do końca była do niego przekonana. - Pojawiły się zadania i przy tym lasku się otworzyłeś, zacząłeś mnie zagadywać i się uśmiechać. Zaintrygowałeś mnie tym, że czytałeś o pieczarce, że chciałeś się przygotować. - Jeżeli wiedziałem do czego to zmierza to...