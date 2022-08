Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" opublikowała kilka nowych zdjęć i pochwaliła się zakupowymi perełkami. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej wybrała naprawdę seksowne zestawy i eksponuje szczupłą sylwetkę zaledwie miesiąc po porodzie. Jedna z kreacji jest naprawdę odważna! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" chwali się świetną formą! Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pod koniec czerwca po raz drugi została mamą. Uczestniczka hitu TVP i jej mąż Paweł Bodzianny nie kryli radości z faktu, że Adaś dołączył do ich rodziny, a teraz para pochwaliła się, że chłopiec rośnie jak na drożdżach i w ciągu dwóch tygodni przybrał na wadze kilogram. Tymczasem Marta Paszkin z "Rolnika", która błyskawicznie wraca do formy opublikowała nowe zdjęcia w odważnej sukience mini. Kreacja mocno opina ciało i podkreśla jej sylwetkę. Nie każda młoda mama zdecydowałaby się na taki wybór... - O takiej myślałam na porodówkę - napisała Marta Paszkin w opisie do zdjęcia w seksownej, dopasowanej sukience mini. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pochwaliła się nietypową pasją córki! Wygląda na to, że dystans do siebie i poczucie humoru nie opuszcza Marty Paszkin nawet na chwilę. To między innymi za to pokochały ją internautki. Tymczasem spójrzcie na nowe zdjęcia żony Pawła Bodziannego z "Rolnik szuka żony" . Trzeba przyznać, że uczestniczka hitu TVP błyskawicznie wróciła do formy po porodzie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pozuje z Adasiem. Fani: "Ty młodniejesz!" Marta Paszkin nie boi się też eksponować brzucha. W białym, dopasowanym komplecie prezentuje się rewelacyjnie i wydaje się, że wygląda jeszcze młodziej niż w...