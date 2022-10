"Rolnik szuka żony 9": Klaudia powiedziała koleżankom o ciąży! Zobaczcie, jak zareagowały

Już dziś odbędzie się finał "Rolnik szuka żony". Nie tylko poznamy dalsze losy rolników, którzy odważyli się wziąć udział w telewizyjnej przygodzie ale również będziemy świadkami konfrontacji z uczestnikami, którym w trakcie podziękowali za udział w programie. Finałowy weekend "Rolnika" zbiegł się także z urodzinami Justyny, która dodała wymowny wpis i napisała o "zatapianiu smutków". Co miała na myśli? Jej wpis skomentowała nawet Joanna! Co napisała? "Rolnik szuka żony": Joanna komentuje urodzinowy wpis Justyny Justyna z "Rolnik szuka żony" właśnie skończyła 26 lat! Urodzinowym zdjęciem podzieliła się w sieci, żartobliwie określając się "starą panną": Teraz już oficjalnie 26-letnia stara panna 🤪😜 Trzeba zapić smutki kieliszeczkiem wódki 🥃 Justyna niewątpliwie z humorem nawiązała do swojej przygody w "Rolnik szuka żony" i tego, że ostatecznie zdecydowała się zrezygnować z walki o serce Kamila, chociaż wcale nie przestał jej się podobać. Uczestniczka doszła do wniosku, że ich cele na najbliższą przyszłość zbyt mocno się różnią by mogli oboje być szczęśliwi. Kamil od początku deklarował, że marzy o ślubie i założeniu rodziny, z kolei Justynie jeszcze nie spieszy się do bycia mamą, co deklarowała już od samego początku. Miała świadomość, że to właśnie ona była faworytką rolnika , jednak ostatecznie postanowiła dobrowolnie zrezygnować z udziału w show. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Elżbieta jednak nie jest z Markiem? Zastanawiające słowa uczestniczki Mimo krótkiego pobytu na gospodarstwie, Justyna zdobyła nie tylko sympatię widzów ale także pozostałych kandydatek starających się o serce Kamila. Rolnik ostatecznie wybrał Joannę, a...