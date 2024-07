Klaudia z "Rolnik szuka żony" po powitaniu swoich kandydatów w gospodarstwie, nie ukrywała, że najbardziej oczarowali ją Valentyn i Konrad. Wydaje się, że rolniczka ma duże szanse na miłość, a kandydaci, choć nie pracują na wsi, są przygotowani do obowiązków i otwarci na nowe wyzwania. Tymczasem w sieci pojawiły się zaskakujące komentarze na temat tego, że Klaudia jednak nie znalazła miłości w programie...

Reklama

Klaudia z "Rolnik szuka żony 9" nie znalazła miłości w programie?

Klaudia w 9. edycji "Rolnik szuka żony" jest jedyną rolniczką. Pomimo młodego wieku dziewczyna poważnie myśli o przyszłości i nie ukrywa, że chciałaby już spełnić swoje marzenie o założeniu rodziny. Klaudia z "Rolnik szuka żony" z radością powitała swoich kandydatów, a dwóch z nich oceniła jako bardzo przystojnych. Po krótkich rozmowach z każdym z kandydatów, Klaudia przedstawiła ich swoim rodzicom, z którymi mieszka.

Internauci niemal jednomyślnie ocenili, że kandydaci pięknej blondynki nie będą mieli łatwo podczas pięciu dni w jej gospodarstwie, a niektórzy zasugerowali, że już powinni wrócić do domu. Wśród komentarzy pojawiła się zaskakująca opinia, że faktycznie wyjechali. Czy to oznacza, że Klaudia jednak nie znalazła miłości w programie "Rolnik szuka żony"?

- Już mi ich szkoda... 5 dni i zwiewać, tak byłoby dla nich najlepiej. - Już dawno zwiały...każdy o tym wie... - czytamy w sieci.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Widzowie o ciężarnej Klaudii: "Lepiej, żeby się skupiła na dziecku, a nie na rolniku"

Zobacz także

Uwagę internautów wzbudziła też stanowcza i zdecydowana postawa taty Klaudii z "Rolnik szuka żony". Fani programu sugerują, że z akceptacją przyszłego teścia może nie być łatwo:

- Tata Klaudii taki konkretny facet się wydaje będzie ciekawie - Z ojcem Klaudii chyba nie będą mieli tak łatwo...

- Przesłuchanie jak na komisariacie, jeszcze o numer buta nie zapytali

Instagram / rolnikszukazonytvp

Co ciekawe, niektórzy widzowie piszą wprost, że mimo początkowego zauroczenia kandydatami Klaudia nie dokonała najlepszych wyborów, bo żaden z kandydatów nie ma za wiele wspólnego z życiem na wsi.

- Kolejna influ

więc poszła do rolnika

- Żaden z nich do niej nie pasuje. Młody jest za młody a ten starszy na wsi? -chyba nie przemyślał. Czyje to są wybory? Jeśli rolniczki to chyba nie będzie miała w życiu szczęścia w miłości

Sądzicie, że Klaudia faktycznie nie znalazła miłości w programie "Rolnik szuka żony"?

screen Rolnik szuka żony TVP