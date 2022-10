"Rolnik szuka żony 9": Konflikt kandydatów Klaudii? "Irytuje mnie taka sytuacja..." 

W minionym odcinku 8. edycji "Rolnik szuka żony" mogliśmy zobaczyć, jak kandydaci rolników radzą sobie z pracą na gospodarstwie. Kamila oczywiście zaprosiła panów do pieczarkarni - choć pracy było dużo, to jednak jej kandydaci spisali się bardzo dobrze. W oczach rolniczki zyskał najbardziej Adam i wydawało się, że w gospodarstwie Kamili trwa prawdziwa sielanka. Jednak w zapowiedzi kolejnego odcinka możemy zobaczyć, że rolniczka popłakała się! Czyżby po miłym dniu, nastąpił poważny kryzys? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Tomasz, faworyt Kamili ma brata bliźniaka! "Rolnik szuka żony": Łzy Kamili w kolejnym odcinku programu! Kamila to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych bohaterek 8. edycji "Rolnik szuka żony" . 28-latka zauroczyła wszystkich swoją osobowością i urodą - nic więc dziwnego, że to właśnie ona otrzymała rekordową liczbę listów od kandydatów, bo prawie 500! Kamila miała więc naprawdę trudną do podjęcia decyzję, aby na swoje gospodarstwo zaprosić tylko trzech kandydatów. Jak się jednak okazało, najbardziej do jej gustu przypadli Tomasz, Adam i Jan. Panowie, którzy przyjechali na gospodarstwo Kamili, w końcu musieli wykazać się swoją pracowitością i zaradnością. W minionym odcinku programu "Rolnik szuka żony" mogliśmy zobaczyć, jak kandydaci radzą sobie z pracą w pieczarkarni. Kamila z samego rana "zagoniła" panów do pracy! - Kamila chciała nas ustawić, że nie tylko przyjechaliśmy tutaj tylko porozmawiać. Też chciała się zaangażować w to, co się tutaj dzieje - stwierdził Tomasz. Pracy było dużo, jednak panowie naprawdę dobrze się spisali. Nie brakowało jednak również czasu na rekreację - Kamila razem ze swoimi kandydatami zagrała w...