Tomasz i Justyna z 'Rolnik szuka żony" mierzą się z oskarżeniami byłej partnerki rolnika, że nie interesuje się dziećmi z poprzedniego związku. Justyna ostro zareagowała na zarzut ex Tomasza o jej [Justyny - przyp. red.] kontakty z dziewczynkami:

Nie pisz, że nie wyciągnęłam ręki do twoich córek.

Sytuacja jest jednak zaogniona:

Teraz jak już się wylało o dzieciach pamiętacie szybko. A do tej pory gdzie tatuś był?

Fani są zszokowani komentarzami, które pojawiają się w sieci i proszą, by Tomasz i Justyna a przede wszystkim była partnerka uczestnika "Rolnik szuka żony" załatwili swoje rodzinne problemy poza siecią i nie narażali dzieci na to, że kiedyś mogą to przeczytać.

"Rolnik szuka żony": Justyna i ex Tomasza kłócą się o jego córki

Justyna z "Rolnik szuka żony" świętowała urodziny syna, kiedy pokazała w sieci zdjęcia, internautka zaczepiła córkę Tomasza. W komentarzach wybuchła afera na temat kontaktów rolnika z dziećmi z poprzedniego związku. Padły słowa, by przypomniała partnerowi o urodzinach córki "bo obowiązek ojcowski to nie tylko przelew".

Po aferze, jaka wywiązała się w sieci Tomasz i Justyna z "Rolnik szuka żony" postanowili zrezygnować z aktywności w mediach społecznościowych i żyć z dala od zainteresowania internautów. Ci jednak zaczęli się martwić, że skoro wspólne zdjęcia rolników zniknęły to ci mogli się rozstać. Para wydała oświadczenie, a pod zdjęciem ponownie rozgorzała się dyskusja na temat dzieci z poprzedniego związku Tomasza z "Rolnik szuka żony". Po komentarzu Justyny możemy wywnioskować, że autorką części komentarzy jest ex partnerka Tomasza.

- Pani Justyna nie wypowiada się publicznie na temat wspólnych Waszych dzieci i to Pani ja atakuje w sieci - napisała jedna z internautek.

- Mam nadzieję że jak już będą większe będą mogły poczytać i same wyciągną wnioski że są tylko przypadkiem w jego życiu - odpisała.

Fani "Rolnik szuka żony" uważają, że sieć to nie miejsce, w którym dorośli powinni załatwiać swoje niewyjaśnione sprawy. Szczególnie jeżeli może to się odbić na niewinnych dzieciach. Próbowali interweniować i jakoś załagodzić ostre komentarze:

- Na pewno Justyna będzie dążyła, żeby dzieci miały kontakt ze swoim tatą i jej synem. Justyna jest rodzinna i normalna! Trzymam bardzo za ich Nowe szczęście! Pani też życzę powodzenia.

- Tak tak . S*ały muchy będzie wiosna. Jest prawie rok od zakończenia rolnika. I żadne z nich nie wyciągnęło ręki do dzieci - atakowała.

Na ten komentarz zareagowała sama Justyna z "Rolnik szuka żony", która napisała wprost do byłej partnerki Tomasza:

Przecież napisałam, żeby spotkać się z dziećmi to napisałaś, że może kiedyś, bo muszą oswoić się, to nie pisz, że nie wyciągnęłam ręki do twoich córek.

Była Tomasza z "Rolnik szuka żony" jednak nie odpuściła.

Była partnerka Tomasza z "Rolnik szuka żony" wytknęła, że on i Justyna wcale nie zabiegają o kontakty z dziewczynkami. Padły ostre słowa:

Nagrania do rolnika skończyły się w zeszłym roku w wakacje. Wyszły we wrześniu. A ty 3 dni temu pytasz mnie czy spotkają się z tobą i twoim synem. Widzisz moje dzieci same decydują czy chcą kogoś spotkać czy nie a ich jakoś nie zapytałaś to raz. Dwa były święta, był Mikołaj i co i mieliście je gdzieś. W dzień, w którym przepisowo tatuś powinien się nimi zejść wywiad dał do radia Wągrowiec. No wybacz ale one nie są nie będą waszymi zabawkami. No i niestety ale prędzej czy później podziękują za trud wychowania.

Była partnerka Tomasza z "Rolnik szuka żony" zasugerowała również:

(...) Teraz jak już się wylało o dzieciach pamiętacie szybko. A do tej pory gdzie tatuś był?

Myślicie, że Tomaszowi i Justynie z "Rolnik szuka żony" uda się rozwiązać konflikt z byłą partnerką rolnika? Niedawno fani bali się, że Tomasz i Justyna z "Rolnik szuka żony" rozstali się. Para zdementowała te plotki i postanowiła wycofać się z mediów społecznościowych by móc cieszyć się swoim szczęściem z dala od krytycznych komentarzy. Niestety teraz muszą zmierzyć się z oskarżeniami, które publicznie wyrzuciła im była partnerka rolnika.

