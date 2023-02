"Rolnik szuka żony": Justyna świętuje urodziny syna, a internautka zaczepiła o córkę Tomasza! 

Justyna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła swoim zachowaniem w ostatnim odcinku. Internauci piszą wprost: "Jest taka smutna, wycofana. Chyba musiało się coś wydarzyć". Wszystko po tym, jak kandydatka Tomasza przed kamerami podzieliła się swoimi wątpliwościami na temat podjęcia tak poważnej decyzji, jaką jest porzucenie dotychczasowego życia. Co się wydarzyło? Justyna z "Rolnik szuka żony" zdecyduje się zrezygnować ze swojego obecnego życia dla Tomasza? Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" 9 byli jedną z ulubionych par widzów hitowego programu TVP, aż do czasu emisji odcinka z randką. Tuż przed finałowym odcinkiem wszystko się zmieniło! Justyna z "Rolnika" była mocno zdystansowana i zamiast deklaracji, dzieliła się wątpliwościami na temat przeprowadzki na wieś i zmiany całego swojego dotychczasowego życia. Internauci piszą wprost, że nie chodzi o fakt, że Justyna nie chce przeprowadzki na wieś, bo wcześniej była zaangażowana i mówiła otwarcie, że nie chce wyjeżdżać z gospodarstwa Tomasza, a w ostatnim odcinku zmieniła zdanie i nie była już tak roześmiana, a jedynie przytakiwała partnerowi. Justyna to jak nie Justyna w dzisiejszym odcinku Wydaje mi się, że ta para nie przetrwa… Justyna widać coś w niego zwątpiła. Widać, że głowę ma spuszczoną, w oczy nie patrzy i tylko przytakuje mu ale z nitka zamyślenia. Nie wiem czy to jest szczera rozmowa i taki lekceważący uśmiech. Fani programu sugerują, że między Justyną a Tomaszem wydarzyło się coś poza kamerami lub kandydatka rolnika dowiedziała się czegoś, co sprawiło, że chce jeszcze przemyśleć wszystko i upewnić się, czy ta relacja przetrwa. Justyna jest taka smutna, wycofana. Chyba musiało się coś wydarzyć:/ Jak Justyna ma już wątpliwości to...