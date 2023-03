"Rolnik szuka żony": Justyna i Tomasz nie są już parą? "Chcemy wyłączyć się..."

Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" są aktywni w sieci i dzielą się tym, jak toczą się ich losy po programie. Przygotowania do pierwszych wspólnych świąt ruszyły pełną parą. Po tym, jak uczestniczka pokazała w sieci zdjęcie, fani "Rolnik szuka żony" zwrócili się do Tomasza: Pan Tomasz powinien panią na rękach nosić. O co chodzi? "Rolnik szuka żony 9": Internauci zachwycają się Justyną Justyna z "Rolnik szuka żony" doskonale odnajdywała się na gospodarstwie Tomasza już podczas pierwszej wizyty, rejestrowanej jeszcze przez kamery TVP. Była szczęśliwa, gdy mogła pomagać rolnikowi w jego pracach, a także gdy przygotowywała dla niego poranne śniadania. Uczestniczka nie boi się trudów wspólnego życia na gospodarstwie. Oficjalnie nie wiadomo jeszcze, czy Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" zamieszkali razem na stałe, ale uczestniczka wspominała niedawno, że od stycznia jej syn idzie do nowej szkoły. Fani są dobrej myśli i mają nadzieję, że świątecznym odcinku zakochani już oficjalnie podzielą się wieściami o wspólnym zamieszkaniu. Justyna, oprócz wspólnych zdjęć z Tomaszem z "Rolnik szuka żony" , publikuje w sieci kadry z codziennego życia. Klimat świąt jest mocno odczuwalny, a uczestniczka 9. edycji wzięła się za pieczenie pierniczków. Ruszyła akcja pierniczek:)❤ Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Justyna i Tomek (@9justyna0_tomasz) Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Justyna i Tomasz dzielą się radością. Pokazali zdjęcie...