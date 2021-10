Kamil to najmłodszy rolnik w historii "Rolnik szuka żony". Mężczyzna ma dopiero 23 lata, jednak już poważnie myśli o założeniu rodziny. Wybierając kandydatki do programu, brał pod uwagę przede wszystkim przeprowadzkę potencjalnej dziewczyny do niego na wieś. Kandydatki już po pierwszej randce były nim oczarowane i chętnie rozmawiały o powiększeniu rodziny, co wywołało sporą dyskusję w sieci. W 3. odcinku Kamil musiał już podjąć ostateczną decyzję, które trzy dziewczyny zaprosi na swoje gospodarstwo. Podczas drugiej randki, uczestniczki robiły wszystko by mu zaimponować, a tuż przed jego decyzją jedna z nich nie mogła powstrzymać łez. Co się stało?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Fani zszokowani wyglądem kandydatek Krzysztofa! "Przerobiły sobie foty!?"

"Rolnik szuka żony 8": Przed decyzją Kamila polały się łzy

Dziewczyny, które walczą o serce Kamila zostały gwiazdami sieci już po drugim odcinku "Rolnik szuka żony". Justynę internauci porównywali do Viki Gabor, a Izabela M. stała się prawdziwą gwiazdą 8. edycji, po tym jak zakomunikowała, że do swojej pierwszej randki w życiu szykowała się aż miesiąc i miała przyszykowane aż pięć stylizacji. Trzeci odcinek "Rolnik szuka żony" zaczął się szczęśliwie dla wszystkich kandydatek Kamila. Izabela M., Kasia, Joasia, Izabela J. oraz Justyna przeszły do kolejnego etapu, a związku z tym, że rolnik już wcześniej wytypował tylko pięć pań, żadnej nie musiał odsyłać do domu.

Na tym etapie jestem szczęśliwy, mam nadzieję, że dziewczyny też są szczęśliwe.

W ramach drugiej randki z dziewczynami, Kamil zorganizował zabawę w pytania i odpowiedzi. Dziewczyny wręcz prześcigały się w odpowiedziach na temat prac domowych. Na pytanie jak często sprzątasz Izabela M. odpowiedziała:

- Codziennie, ja wszystko mogę robić, prać, myć podłogi, mogę odkurzać, myć naczynia, wszystko.

- Może reszta dziewczyn się wypowie? Chętnie posłucham - zainicjował Kamil

- Ja nie lubię myć okien, lubię prasować i zmywać - powiedziała Iza

- Jak trzeba to posprzątam - przyznała Kasia.

Najbardziej wyłamała się Justyna:

Ja nie lubię w ogóle sprzątać ale jak trzeba to trzeba.

Dziewczyny przyznały, że odpowiadały szczerze i nie robiły niczego, aby na siłę przypodobać się rolnikowi.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Czy któraś z kandydatek spodobała się Stanisławowi? "W najgorszym wypadku..."

"Rolnik szuka żony 8": Co urzekło uczestniczki w wizytówce Kamila?

Kamil chciał dowiedzieć się, co spowodowało, że dziewczyny postanowiły wysłać do niego list. Iza przyznała, że ujął ją mówiąc o tym, że marzy o miłości:

- Że coś już w życiu osiągnąłeś ale właśnie tego najważniejszego nie osiągasz, tej miłości, zobaczyłam dojrzałość.

Dojrzały tok myślenia. W tych czasach ciężko o faceta, który ma coś w głowie. I Twoje oczy, lubię twoje oczy - dodała Joanna

Kamil z "Rolnik szuka żony" chciał, by dziewczyny powiedziały mu również dlatego to one są idealnymi kandydatkami dla niego. Jako pierwsza postanowiła zareklamować się Izabela M.:

Myślę, że dlatego najlepszą kandydatką, ponieważ na tym etapie w swoim życiu umiem zadbać o czystość w domu, żeby był zawsze obiad i też taka opiekuńczość w stosunku do, kiedyś może własnych, dzieci.

Izabela M. była dumna ze swoich odpowiedzi:

Myślę, że spodobały się moje odpowiedzi Kamilowi, myślę, że Kamil bardzo ceni taką szczerość i u mnie to dostrzegł.

Joanna również wymieniła gotowość do założenia rodziny, jako jeden z powodów, dla których Kamil powinien ją wybrać:

- Jestem dla ciebie najlepszą kandydatką, bo wychowywałam się na gospodarstwie i wiem, że dałabym Ci to wsparcie. Też mam taki cel, że chciałabym założyć rodzinę i stworzyć to coś takiego "wow".

- Myślę, że jestem dobrą kandydatką, bo nawet jeśli nie byłabym ci w stanie pomóc na roli to zadbałabym o to, byś miał co zjeść na tej roli np. - dodała Iza

Mat. prasowe

O Kamila walczyła również Kasia:

Jestem najlepszą kandydatką, ponieważ też pochodzę ze wsi. Mogłabym tym traktorem podjechać. Też już osiągnęłam jakieś tam cel w życiu i nie osiągnęłam tej miłości, której ty też nie osiągnąłeś i chciałabym to zrealizować.

Justyna jako jedyna przyznała, że chciałaby z Kamilem "rozwijać pasje motoryzacyjne i pielęgnować zamiłowanie do bydła". Przed kamerami jednak dodała:

Dziewczyny mają takie podejście bardzo klasyczne. Myślę, że otwartość na posiadanie dzieci daje przewagę im, bo na pewno Kamil też nie będzie chciał czekać z tym za długo.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8". Kandydatki straciły głowę dla Kamila: "Jest tym jedynym, na którego tak długo czekałam"

"Rolnik szuka żony 8": Kasia popłakała się przez Kamila

Decyzja Kamila była bardzo stresująca dla wszystkich dziewczyn, które zgłosiły się do "Rolnik szuka żony". Kasia z nerwów, że nie zostanie wybrana aż się popłakała. Kamil do swojego domu zaprosił Izę, Joannę oraz Justynę.

Kasia była zawiedziona, że nie udało jej się znaleźć miłości:

Jak stanęłam tam pośród pięciu dziewczyn to wiedziałam już, że nie będę wybrana. Byłam sobą to na pewno, ale widocznie mu to nie pasowało.

Mat. prasowe

Izabela M. również nie kryła zawodu:

Nie spodziewałam się takiego obrotu sytuacji.

Kamil dokonał dobrego wyboru?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Internauci miażdżą Elżbietę: "Ma ciężki charakter". Czym im podpadła?

Widzowie komentują zachowanie kandydatek Kamila w "Rolnik szuka żony 8"

Uczestniczki Kamila mają bardzo klasyczne podejście do roli kobiety w związku. Chciałyby stworzyć rolnikowi ciepły dom i już na tym etapie deklarują, że marzą o posiadaniu dzieci. Licytowały się w czynnościach domowych, które mogłyby wykonywać. Widzowie nie do końca podzielają ich punkt widzenia i nie szczędzą Kamilowi krytyki, za to, że pyta dziewczyny o sprzątanie. W komentarzach na Facebooku "Rolnik szuka żony" piszą:

- Kamil już znalazł swoją perfekcyjną Małgosię Rozenek

- Mam wrażenie, że Iza została nastawiona na bycie dobrą żoną dbająca o ognisko domowe bez posiadania własnych potrzeb i pasji...

- Te kandydatki to jakaś porażka

- Wszystko lubię, sprzątać codziennie, prać, myć naczynia - taki najnowszy model: i-robot

- One chcą go przekupić tym sprzątaniem i gotowaniem?

- Niektóre to tak jak by starały się o pracę w roli pomocy domowej, porażka

Zgadzacie się z tymi spostrzeżeniami?