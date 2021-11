"Rolnik szuka żony 8": Marta Manowska o weselu Krzysztofa i Bogusi! Takich słów nikt się nie spodziewał

Miłość Bogusi i Krzysztofa w "Rolnik szuka żony" rozwija się naprawdę w szybkim tempie! Po tym, jak z show pożegnały się Kasia oraz Swietłana, rolnik na spokojnie może budować relację ze swoją wybranką. Jest pewny swojej decyzji do tego stopnia, że już chciał jej wyznać miłość! Czyżby plotki o zaręczynach nie były przesadzone? Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Będzie ślub Bogusi i Krzysztofa? Zaskakujące doniesienia mediów! Krzysiek kocha Bogusię! Prawdziwa miłość w "Rolnik szuka żony 8"? Chyba nikt nie spodziewał się, że największe emocje w "Rolnik szuka żony 8" będą u Krzysztofa! Na swojego gospodarstwo zaprosił trzy kandydatki - Bogusię, Swietłanę oraz Kasię. Na początku podziękował za udział Swietłanie, a Kasia zrezygnowała sama i to w bardzo niemiłej atmosferze, zarzucając rolnikowi i konkurentce hipokryzję! Kiedy opuściła dom mężczyzny, Bogusia była nieco zmartwiona i przeżywała całą sytuację: Absolutne zaskoczenie, nie spodziewałam się tego po Kasi. Pokazała prawdziwą stronę, jak tak to skromna i małomówna, a jednak potrafi dużo powiedzieć... - mówiła. Krzysztof, widząc, że jego wybranka jest w złym humorze, postanowił poprawić jej humor obiadem: Bardzo nieprzyjemna sytuacja, poczułam się źle, bardzo przeżyłam to i to się odbiło. Pozwolił mi dojść do siebie i zrobił obiad, dał mi czas żebym mogła ochłonąć z emocji. Z sercem podszedł, obiad przygotował, był bardzo wyrozumiały - mówiła zachwycona Bogusia. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Fani o relacji Bogusi i Krzysztofa. "mężczyzna nie powinien tak postąpić..." W niedzielnym odcinku Bogusia i Krzysztof mieli już czas tylko dla siebie! Poszli więc na romantyczną randkę nad jezioro!...