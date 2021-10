"Rolnik szuka żony 8": Będzie ślub Bogusi i Krzysztofa? Zaskakujące doniesienia mediów! 

Marta i Paweł z " Rolnik szuka żony " od kiedy ogłosili, że są parą spotkali się z ogromną sympatią widzów programu, którzy kibicują ich relacji i trzymają kciuki, aby udało im się stworzyć związek. Od czasu zakończenia emisji programu Marta stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie zdradza swoim obserwatorom, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Teraz uczestniczka siódmej edycji pochwaliła się nowymi zdjęciami i wygląda na to, że Sylwestra spędza u Pawła. Zdradziła, co planują? Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" spędzają wspólnie Sylwestra!? Marcie i Pawłowi z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" udało się znaleźć miłość w popularnym programie TVP. Po początkowym nieporozumieniach i żartach rolnika, które sprawiły, że kobieta chciała opuścić program okazało się, że to właśnie na tej uczestniczce Pawłowi zależy najbardziej, a potem ich relacja potoczyła się błyskawicznie. Obecnie coraz częściej publikują wspólne zdjęcia, a do tej pory jedyną rzeczą, która ich poróżniła była decyzja dotycząca rasy psa, którego oboje chcą adoptować lub kupić: Jeśli oglądaliście wczorajszego RszŻ to wiecie o co a właściwie o kogo się „kłócimy”🙈😉 A Wy co myślicie o #chiuahua ?🐶 - napisała Marta na Instagramie po świątecznym odcinku programu. Teraz Marta opublikowała kolejne relacje na Instagramie ze swojego pobytu w gospodarstwie Pawła. Jedno z nagrań pochodzi wprost z ich sypialni. Czyżby para zdecydowała się spędzić Sylwestra wspólnie? Już w świątecznym odcinku rolnik przyznał, że rozmawiają o przeprowadzce Marty i Stefanii do jego domy. Może po Nowym Roku pochwalą się szczęśliwą wiadomości i poinformują, że mieszkają razem? Zobacz także:...