"Rolnik szuka żony 8": Bogusia i Krzysztof są parą? Internauci nie mają wątpliwości i piszą: "Wybrał ją"

Internauci skomentowali zachowanie Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony"! Jak fani zareagowali na to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku programu? Czy widzowie kibicują rolnikowi i jego kandydatce? A może uważają, że Marta w ogóle nie pasuje do Pawła i powinna jednak wrócić do domu? W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na ich temat! Fani kibicują Marcie i Pawłowi W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" chyba najwięcej emocji przyniosła randka Pawła i Marty, która od samego początku była jego faworytką. Niestety, kobieta była rozczarowana słowami rolnika, który w ramach żartu powiedział jej, że musi wracać do domu. Martę bardzo zdenerwowało zachowanie Pawła, dlatego podczas spotkania sam na sam powiedziała mu, że opuści program. Rolnik nie ukrywał zaskoczenia i robił wszystko, żeby Marta zmieniła zdanie. Paweł zapewniał ją, że to właśnie ona jest jego faworytką! Podczas powrotu z randki Paweł powiedział Marcie, że powie pozostałym kandydatkom o swoich uczuciach. Kobieta nie była przekonana, czy rolnik podejmuje dobrą decyzję dlatego cały czas wahała się, czy zostać, czy wrócić do domu. Co ciekawe, w pewnym momencie Paweł wyznał, że pozostałe kandydatki świetnie dogadują się z jego braćmi, więc może lepiej, żeby zostały w programie... Co ostatecznie powie i zrobi Paweł? Jak zachowa się Marta? Tego dowiemy się dopiero z następnego odcinka programu "Rolnik szuka żony". Fani mają jednak nadzieję, że Marta i Paweł będą razem! Zobaczcie, jak komentują to, co wydarzyło się w ostatniej odsłonie hitu TVP! - Tu sie porobiło ale pasują do siebie musza być razem - A jednak bracia są do dyspozycji 😉❣️ Czyli już podzielone 😍 To byłby świetny scenariusz 😁😍 - Widać że obojgu zależy 🙂 to była chyba najszczersza rozmowa w całej edycji. - W...