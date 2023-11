Łukasz zapewnił, że jest w jej stanie spojrzeć prosto w oczy i wybaczyć, Paulina - zdecydowanie nie! Ma mu za złe, to że ją oszukał!

Do tej pory widzowie mocno bronili Pauliny, a atakowali Łukasza. Choć nadal tak jest, w sieci pojawiła się cała masa krytycznych głosów w stosunku do uczestniczki. Niektórzy widzowie twierdzą, że mocno przesadziła i nie ma klasy!

A ja powiem tyle. Paulina to jest dziewucha bez klasy, to że się ubrać potrafi, to nie wszystko. Nie potrafi pogodzić się z tym, że jej nie wybrał. A rolnik po prostu tak jak sam powiedział.........wybrał sercem. Widać że jest mu dobrze ze swoją wybranką. I życzę im szczęścia, a Paulinie życzę, żeby znalazła dobrego psychiatre, który jej pomoże znieść gorycz porażki.

Żenada. Trochę wszystkich zaślepiło, jeśli naprawdę uważacie, że tak zachowuje się "silna i z klasą" kobieta ;) Powinna podejść z większym dystansem, bo szczerze to wygląda jak rozstanie po latach, a nie rozczarowanie kilkutygodniową znajomością. Obrażanie innej dziewczyny, całkowicie niewinnej w tej chwili to zrównanie się poziomem z Łukaszem. Dziecinada.

Mówcie co chcecie, ale Łukasz miał sporo też racji w tym co powiedział, nic dziwnego że Paulina dalej niema faceta jak tak się zachowuje po nieporozumieniu

Jezu jaka laska bez klasy... Szok, nawet jeśli on jets dupkiem to sorry ale miał prawo umawiać się, pisać i filirtować z połową Polski bo takie są reguły programu. A ta... Żenada, napaliła się jak młoda siksa i teraz pluje jadem... Nie ładnie dziewczyno...