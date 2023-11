Paulina tuż przed emisją finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" dodała obszerny post, w którym dziękowała za słowa uznania i... hejt!

Dziękuję jeszcze raz za wsparcie i trzymane kciuki, za setki (a może i tysiące) miłych słów i wiadomości :) Także hejterom dziękuje, szczególnie tym z fikcyjnych kont, którzy nie mają odwagi pokazać twarzy. mam jedną zasadę - nie znasz mnie, nie oceniaj mnie!!! Była to dla mnie przygoda, ale też pewnego rodzaju lekcja. Bo wszystko co nas w życiu spotyka jest nagrodą albo lekcją, która ma na celu wzmocnić nas. Zobaczyłam jak wygląda życie na gospodarstwie. Zobaczyłam też jak wygląda życie po drugiej stronie kamery, ekranu tv. Wszystko to na szczęście jest już przeszłością, wspomnieniem... Ja żyję dniem dzisiejszym i czekam co przyniesie jutro - napisała.