Jessica to jedna z najbarwniejszych postaci w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Pochodząca z Leszna dziewczyna wzbudza sporo kontrowersji. Nie wszystkim podoba się jej oryginalny wizerunek. Początkowo sam Krzysiek miał co do niej sporo wątpliwości. Rolnik bał się, że kochająca mocny makijaż i długie paznokcie Jessica nie odnajdzie się na wsi. Dziewczyna zapewniła jednak, że może się delikatniej malować i zmienić nieco wizerunek. Widocznie te obietnice podziałały na Krzyśka. Rolnik postanowił zaryzykować i zaprosił Jessikę do swojego gospodarstwa. W 4. odcinku programu "Rolnik szuka żony" zobaczymy, jak dziewczyna odnajdzie się na wsi. W zwiastunie widać, że Krzysiek nie będzie się z nią nudził. Zawartość walizki Jessiki zrobi na nim piorunujące wrażenie... Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

