We wczorajszym odcinku programu pozostałe kandydatki również wzbudziły sporo emocji. Jedna z dziewczyn okazywała zazdrość, a druga dała głośno do zrozumienia, że nie zamierza pomagać z dojeniu krów. Niektórzy internauci stwierdzili, że z trzech kandydatek Krzysztofa to właśnie Jessica jest najbardziej szczera i nie będzie nikogo udawać.

Szkoda mi Jessici, dziewczyna jest szczera, sympatyczna. Widać, że się stara. Czasem nie wie co powiedzieć przed kamerą, a telewizja to wykorzystuje. Trudno się jej dziwić, stres na pewno też działa. A wygląd to wygląd, widać, że miała jakieś problemy z cerą, a teraz próbuje jakoś to zakryć, może nie do końca się udaje. To kwestia gustu, ocenianie po wyglądzie jest okrutne. Kibicuję i będę jej bronić????

Jessica jaka jest każdy widzi i słyszy ale wygląda na szczerą i dobrą osobę, w przeciwieństwie do 2 pozostałych pań.

Co Wy chcecie od tej Jessi ;) ona zabawna, szczera i prostolinijna dziewczyna ;) Lepsza panna zazdrośnica, która zabija wzrokiem? :D albo laska, której nie pasuje dojenie krów, których jeszcze na oczy nie widziała?

Tak się zastanawiam czy nikomu z komentujących nie przyszło do głowy że to szczera, prostolinijna, ale zagubiona dziewczyna i że te komentarze mogą ją cholernie zaboleć? Owszem są zabawne, fajnie się je czyta ale każdy używający wobec niej argumentów ad personam pokazuje iż sam jest pusty jak bęben bo inteligentni ludzie nie wyśmiewają wyglądu innych. A najbardziej chamskie są komentarze odnośnie jej cery. Jak można szydzić z czegoś na co nie miała wpływu. Łatwo się wyśmiewać z innych ale postawcie się na jej miejscu. Czasem warto okazać więcej empatii, bo karma wraca. Dziś Ty wyśmiewasz, jutro to Ty zostaniesz wyśmiany. Ja już wolę szczerą Jessicę, niż pozostałe kandydatki pełne zazdrości i jadu.