Makijaż graficzny wykorzystuje wyraziste kreski i motywy geometryczne. Jego najważniejszym elementem jest sposób malowania oczu. Najczęściej używane barwy do graficznego make-upu to ciemne i chłodne odcienie czerni, brązu, granatu i szarości.

W makijażu graficznym największą rolę odgrywa sposób malowania oczu. Należy dopasować kształt kreski do nich. Sprawia to, że każdy make-up wygląda oryginalnie i współgra z urodą kobiety, która ma go na swojej twarzy.

Makijaż graficzny - kolorystyka

Charakterystyczną cechą graficznego makijażu są ostre kreski oraz linie przypominające wzory geometryczne. Przy ich wykonywaniu najczęściej wykorzystuje się ciemne kolory w zimnej tonacji. Są to głównie czernie, brązy, granaty i szarości. Można oczywiście użyć też innych, kontrastujących z nimi barw, np. żółtej, pomarańczowej lub zielonej. W przypadku makijażu graficznego wyraziste mogą być zarówno oczy, jak i usta. Nie ma zasad, które nakazywałyby pozostawienie jasnych ust przy mocno zaakcentowanych powiekach i brwiach.

Kreska na oku w makijażu graficznym

Najważniejszą częścią make-upu jest wyraźna linia biegnąca od wewnętrznej do zewnętrznej części oka. Jeśli oprócz kreski maluje się oczy także cieniami, należy pozostawić ich widoczny zarys. Jednak przejścia pomiędzy różnymi kolorami cieni powinny być miękkie. Oto instrukcja wykonania graficznego makijażu oczu:

Wyrównaj koloryt skóry, nakładając korektor pod brwi i bazę na powieki.

Zadbaj o to, aby linia brwi była jak najlepiej wyregulowana.

Mocno podkreśl brwi, np. cieniem w ich kolorze lub nieco ciemniejszym niż włoski. Możesz przeciągnąć po nich maskarą do brwi, aby je utrwalić i podkreślić.

Pomaluj górną powiekę jasnym cieniem przypominającym barwą szampana.

Rozpocznij malowanie kreski od zaznaczenia granicznych linii w zewnętrznym kąciku oka. Powinna zaczynać się przy końcówce brwi i kończyć przy końcówce oka. Aby ułatwić sobie zadanie, narysuj ją miękką kredką.

Dokładnie wypełnij zarys kreski kredką do oczu. Najlepiej, aby była wyraźna przy zewnętrznym kąciku oka i delikatnie znikała od środka powieki.

Następnie wzmocnij kontur kreski połyskliwym cieniem. Dzięki użyciu go, linia nie odbije się pod brwią.

Jeśli chcesz dodatkowo podkreślić graficzny makijaż oka, pomaluj górną powiekę jaskrawym cieniem w kolorze kontrastującym do barwy kreski.

Pomaluj linię wodną w oku białą kredką.

Dokładnie wytuszuj rzęsy. Możesz też dokleić kępki sztucznych rzęs.