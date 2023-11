1 z 4

Dorota i Grzegorz tworzą jedną z najsympatyczniejszych par 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Widzowie porównują ich nawet do Ani i Grześka Bardowskich. Choć początkowo rolnik nie był do końca przekonany, z którą z dziewczyn chce spróbować stworzyć związek, ostatecznie postawił na znajomość z energiczną i wesołą góralką, która nie boi się ciężkiej pracy. Z pewnością duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji miała dla niego namiętna randka, podczas której Dorotka obdarowała go całusami.

Na zdjęciach z finałowego odcinka widać, że ich znajomość nadal trwa w najlepsze. Naszą uwagę zwrócił jednak pewien mały szczegół... Czyżby rodzina Doroty i Grześka miała się niebawem powiększyć?! Zobaczcie naszą galerię i oceńcie sami!

