1 z 11

W 11. odcinku "Rolnik szuka żony 4" deklaracji i wyznań miłości nie zabrakło. Co się działo w domu Karola? Jagoda przyjechała w odwiedziny do rolnika, by poznać jego rodziców i gospodarstwo. Przywiozła bezę Pavlova, którą sama zrobiła oraz prezenty dla mamy i taty. Od razu wkupiła się w ich łaski i zrobiła bardzo dobre wrażenie. Przed kamerami nauczycielka wyznała, że jest bardzo szczęśliwa i znowu się uśmiechała... Bo ostatnio rzadko to robiła. Wszystko dlatego, że miała wyjść za mąż.

Co się wydarzyło i jak przebiegała wizyta Jagody u Karola? Czytajcie w naszej galerii.

Zobacz także: Rolnik szuka żony: Jagoda pokazała zdjęcie z randki z Karolem. "Dziękuję Ci K. że pojawiłeś się w moim życiu". Co na to fani? Krytykują!

Polecamy:

Rolnik szuka żony: "Usłyszałem to, co chciałem usłyszeć, łączy nas miłość". Co działo się na randce Małgosi i Pawła? RELACJA

Rolnik szuka żony 4: Zbyszek zaprosił do siebie tajemniczą Monikę. A co u Mikołaja, czy poznał kogoś nowego? Zobacz!

Rolnik szuka żony: "Z czasem trzeba pomyśleć o ślubie". Kasia i Piotr mówią też o dziecku! Jak wyglądała ich randka? RELACJA z odcinka