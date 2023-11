1 z 17

Wyjazdy we dwoje, kolacje, romantyczne spacery - to oglądaliśmy w 11. odcinku "Rolnik szuka żony 4". Tak, jak szczęśliwi są Małgosia i Paweł, to chyba jeszcze nikt w tym programie nie był :) Para na swoją randkę tylko we dwoje pojechała do Opola. Zwiedzali festiwalowe muzeum, zawiesili swoją kłódkę na moście zakochanych... A Paweł jest gotów przeprowadzić się do Małgosi na wieś.

Co działo się na randce i jakie deklaracje padły w jej trakcie? Zobacz w naszej galerii z odcinka!

Zobacz także: Rolnik szuka żony 4: Rozpoznaj rolnika lub uczestnika po CYTACIE! Czy wiesz kto tak powiedział? QUIZ

Polecamy:

Rolnik szuka żony: "Z czasem trzeba pomyśleć o ślubie". Kasia i Piotr mówią też o dziecku! Jak wyglądała ich randka? RELACJA z odcinka

Rolnik szuka żony 4: Zbyszek zaprosił do siebie tajemniczą Monikę. A co u Mikołaja, czy poznał kogoś nowego? Zobacz!

Rolnik szuka żony: Jagoda miała brać ślub! Co się stało? Teraz jest szczęśliwa z Karolem!