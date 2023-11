W 11. odcinku "Rolnik szuka żony 4" pary pojechały na randki, aby pobyć tylko we dwoje. Czy padły poważne deklaracje? U Kasi i Piotra - tak, choć nie obyło się... bez ociągania. Kasia poruszała cały czas ważne kwestie, takie jak dzieci, ślub, przeprowadzka. A Piotrek przed kamerami był powściągliwy i milczący! Jak wyglądało ich spotkanie?

Para wybrała się na randkę do Tykocina, gdzie oglądali żubry, zameczek, rynek. A na niebie pojawił się bocian...

Co działo się potem? Zobacz w galerii!

- Oficjalnie jesteśmy ze sobą, nie ma w tym żadnej tajemnicy - deklarował przed kamerą Piotr.

- Poza kamerami jest wszystko ok, myślimy o wspólnej przyszłości. Ale przy kamerach nie chce się jeszcze Piotrek ujawnić ze swoimi planami na przyszłość - powiedziała Kasia. - Nie przeszkadza mi to, aczkolwiek myślę, że Piotrek powinien się ujawnić i powiedzieć, jaki ma plan, żeby wszystkim pokazać o co tu chodzi. O czym jest ten program. I że jesteśmy szczęśliwi - dodała.